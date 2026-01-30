“Capolavoro per Lecco” verso i 5 mila visitatori: due incontri a Palazzo delle Paure

La mostra “Lessico Famigliare” prosegue con successo; previsti due appuntamenti culturali a febbraio

In programma gli interventi del curatore Giacomo Alberto Calogero e del direttore dell’Accademia Tadini Marco Albertario

LECCO – Mentre l’edizione 2025/26 di “Capolavoro per Lecco” si avvia a raggiungere la soglia dei 5mila visitatori, proseguono le attività di approfondimento legate alla mostra “Lessico Famigliare”, allestita al primo piano di Palazzo delle Paure. L’esposizione, promossa dalla Comunità pastorale e dall’Associazione culturale “Madonna del Rosario”, in collaborazione con il Comune di Lecco, continua a registrare un flusso costante di visitatori, tra pubblico privato, gruppi organizzati e numerose classi di scuole di ogni ordine e grado.

Accanto all’attività espositiva, i promotori hanno inserito in calendario due incontri di approfondimento, entrambi ospitati nella sala conferenze di Palazzo delle Paure e a ingresso libero.

Il primo appuntamento è in programma sabato 7 febbraio alle ore 17, con l’incontro dal titolo “Il disegno nella bottega dei Bellini tra dimensione creativa e narrativa”. Protagonisti saranno il curatore della mostra Giacomo Alberto Calogero, in dialogo con l’arpista Virginia Grab. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il ruolo e il valore del disegno nella bottega della famiglia Bellini, all’alba del Rinascimento, accompagnato dalle sonorità dell’arpa.

Il secondo incontro si terrà sabato 14 febbraio alle ore 17 e vedrà l’intervento di Marco Albertario, direttore dell’Accademia Tadini di Lovere, sul tema “La famiglia Tadini e Antonio Canova: le parole dell’amicizia”. L’appuntamento sarà dedicato all’approfondimento del rapporto tra la famiglia Tadini e lo scultore Antonio Canova, di cui il museo di Lovere conserva alcune opere significative.