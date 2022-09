Carmen Consoli ospite a Lecco del Festival Treccani #leparolevalgono

Torna il Festival Treccani della Lingua Italiana, alla sua quinta edizione

Dal 7 al 9 ottobre a Lecco. Tra gli ospiti Carmen Consoli, la principessa Marie-Esméralda del Belgio, Chadia Rodriguez e Concita De Gregorio

LECCO – Sarà l’ambiente il filo conduttore della quinta edizione di #leparolevalgono, il Festival Treccani della lingua italiana promosso ed organizzato da Fondazione Treccani Cultura e Comune di Lecco, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Regione Lombardia, che verrà ospitato nella città manzoniana dal 7 al 9 ottobre portando a Lecco diverse iniziative, alcune dedicate nello specifico al mondo della scuola, altre aperte a tutti come l’incontro con la cantautrice Carmen Consoli, ospite di punta di questa edizione del festival.

La presentazione è avvenuta questa mattina, nella suggestiva cornice di Villa Manzoni, una delle sedi del Festival, insieme al Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco.

“La presenza, anche quest’anno a Lecco, del Festival Treccani della Lingua Italiana costituisce una grande opportunità per tutta la città e il suo territorio. – ha sottolineato il presidente di Treccani Cultura, Mario Romano Negri – In primo luogo perché è un riconoscimento del forte legame che unisce Lecco alla storia stessa della lingua italiana attraverso il romanzo che Alessandro Manzoni vi ambienta: un’opera in cui, leggendo le diverse stesure, comprendiamo come il grande scrittore fu capace di innovare profondamente la nostra lingua”.

“In secondo luogo perché offre a Lecco una vetrina di livello nazionale per affrontare, a partire dal valore della parole, i grandi temi che viviamo, richiamando donne e uomini che, con ruoli e sensibilità differenti, trovano nell’impegno in ambito culturale e sociale un minimo comune denominatore – ha proseguito Negri – E il tema di quest’anno è di straordinaria attualità: l’ambiente. Parola che decliniamo nelle tre giornate secondo tre diverse modalità – cambiare, abitare e narrare – avendo quali interlocutori privilegiati i giovani, a cominciare da quanti parteciperanno ai nostri laboratori”.

A fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Mi piace in particolare soffermarmi su due aspetti che ritengo estremamente qualificanti. Il primo è la finalità che il Festival si propone: reindirizzare una società come la nostra, tipicamente incentrata sull’immagine, ad una dimensione di “società delle parole”, con tutto il valore che proprio le parole hanno a livello semantico e storico. Parole, dunque, come strumento di dialogo, riflessione, confronto e relazione. Il secondo è rappresentato dalla parola scelta, nello specifico, per questa edizione: ambiente. Un tema a cui siamo chiamati tutti, ciascuno con le proprie responsabilità, a dare un contributo concreto, in termini di scelte, decisioni e comportamenti. Le tre azioni in cui essa si declinerà nel Festival individuano altrettante direzioni da seguire per il nostro futuro”.

Per il Vicesindaco di Lecco e Assessora alla Cultura, Simona Piazza, “il Festival Treccani della Lingua Italiana è un evento di importanza nazionale che si inserisce appieno nella programmazione culturale della nostra città e del nostro territorio, affiancandosi al Festival Lecco Città dei Promessi Sposi, che si terrà la settimana seguente, con cui non a caso è chiamato a dialogare. Proprio l’insegnamento che Alessandro Manzoni ha infatti voluto affidarci sull’importanza dell’uso delle parole e del loro valore, rappresenta infatti un lascito che trova seguito nel progetto di Treccani Cultura: l’hashstag #leparolevalgono sta infatti a ricordarci da un lato quanto la conoscenza della lingua e delle parole sia elemento alla base da un lato di un vero processo di inclusività sociale, e dall’altro di una società che vuole evolvere sulla base del dialogo e del confronto”.

Saranno dunque tre giorni, densi di appuntamenti, tutti aperti al pubblico e gratuiti. Ad approfondire il programma del Festival è stata Loredana Lucchetti, Responsabile Progetti Culturali di Treccani Cultura. “Anche questa edizione del Festival si fonda su una struttura ormai consolidata, che vedrà ciascuna delle tre giornate scandita da una parola-chiave legata al tema scelto. La giornata di venerdì 7 ottobre sarà dedicata alla parola cambiare. Gli eventi degli ultimi anni, dal surriscaldamento globale alla pandemia, hanno dimostrato che se l’uomo non sceglierà la strada del cambiamento, sarà il pianeta stesso a farlo. Sabato 8 ottobre si parlerà di abitare l’ambiente, e in particolare di crisi climatica, senso dell’abitare e rapporto tra necessità abitative e paesaggio. La giornata conclusiva, domenica 9 ottobre, sarà dedicata al narrare, cioè allo straordinario potere delle parole: sarà quella l’occasione per presentare la nuova edizione del Dizionario dell’Italiano Treccani”.

Ricco e qualificato sarà anche l’insieme degli ospiti che animeranno gli incontri, gli spettacoli e i laboratori didattici per le scuole: “Il Festival guarda con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Ai giovani saranno dedicati i laboratori didattici per le scuole secondarie del territorio, condotti dai linguisti Valeria Della Valle e Giuseppe Patota e da Elisabetta Boldrini di Treccani Futura, e quello del Politecnico condotto da Marco Ghilotti. Nicola Rizzuti e Raffaele Capano si occuperanno invece del corso di formazione per gli insegnanti”.

Complessivamente sono oltre 420 gli studenti delle scuole superiori lecchesi (IISS “Parini” e Liceo Classico e Linguistico “Manzoni”) e del Politecnico iscritti ad oggi ai laboratori.

Ospiti di prestigio

Protagonisti della prima giornata (Venerdì 7) saranno la fisica e metereologa Serena Giacomin, il fisico Giulio Boccaletti, il professore di filosofia della scienza e della tecnologia Guglielmo Tamburrini e la giornalista Cecilia Sala.

Sabato 8 interverranno al Festival Marie-Esméralda del Belgio in dialogo con la giornalista Mara Gergolet, la portavoce di Fridays For Future Italia Martina Comparelli, la psicoterapeuta Donatella Caprioglio, il fotografo Angelo Antolino, la storica dell’arte Anna Ottani Cavina, la giornalista e ricercatrice Bianca Felicori e l’ingegnere ambientale dell’ISPRA Michele Munafò.

Due di questi incontri sono stati curati da Polis Politics, una startup che promuove la formazione dei giovani fornendo loro gli strumenti per conoscere le principali tematiche sociali, le strutture istituzionali e le dinamiche internazionali. “La nostra presenza al Festival vuole essere dai giovani per i giovani. Vogliamo contribuire ad offrire ai giovani strumenti per comprendere tematiche sociali e geopolitiche nazionali e internazionali. Essere presenti al Festival testimonia l’attenzione di Treccani per le nuove generazioni e sottolinea il nostro interesse per il tema dell’ambiente. Siamo probabilmente la generazione più attenta alla sostenibilità e ai diritti degli animali. All’interno de festival noi lanciamo una sfida ai nostri coetanei: scegliere una delle tre parole e costruirvi attorno la propria idea di un futuro sostenibile e inclusivo per il nostro Paese” ha spiegato Ludovica Girelli, co-fondatrice di Polis Politics.

Domenica 9, infine, Paolo Di Paolo, con la trasmissione di Radio3 La Lingua Batte, presenterà la nuova edizione del Dizionario dell’italiano Treccani con Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, direttori dell’opera.

Il nuovo Dizionario dell’italiano Treccani

“Possiamo definire quest’opera uno strumento indispensabile per comprendere al meglio il mondo contemporaneo, lo specchio di una società che cambia, come cambia l’uso delle parole. – ha sottolineato Luigi Romani, Responsabile Banca Dati e Area linguistica dell’Istituto della Enciclopedia Italiana – Il Vocabolario Treccani è un progetto ambizioso e innovativo, frutto dell’infaticabile lavoro di aggiornamento della lingua italiana a cui si dedica, fin dalla sua fondazione, l’Osservatorio di Treccani. I tre volumi in cui si articola raccontano la nostra lingua secondo tre approcci diversi e complementari. Il Dizionario dell’italiano accende i riflettori sulla questione di parità e diritti: è il primo a non presentare le voci privilegiando il genere maschile, ma scegliendo di lemmizzare anche aggettivi e nomi femminili”.

“La Storia dell’italiano per immagini – ha proseguito – raccoglie testi e illustrazioni che trasmettono un ritratto suggestivo e originale della storia della nostra lingua. Infine il Dizionario storico-etimologico conduce il lettore attraverso un viaggio temporale alla scoperta, per ciascuna delle 521 parole analizzate, di aneddoti, storie e particolarità”.

Gli spettacoli in programma

Tre gli spettacoli inseriti nel programma. Venerdì 7 alle ore 20,30, presso l’aula magna del Politecnico, Concita De Gregorio ed Erica Mou metteranno in scena il reading Lettera a una ragazza del futuro.

Sabato 8, invece, sempre alle 20,30 nell’aula magna del Politecnico, il musicologo e critico musicale Jacopo Tomatis dialogherà con la cantautrice Carmen Consoli, approfondendo il rapporto tra parole e musica. Domenica 9, infine, alle 11 a Villa Manzoni la cantante Chadia Rodriguez dialogherà con il docente di storia e filosofia Carlo Carabba proponendo alcuni dei suoi brani.

Informazioni utili

Durante ogni giornata, uno degli eventi in programma si svolgerà anche con interpretazione in lingua dei segni (LIS) e verrà trasmesso in streaming sulla pagina FB di Fondazione Treccani Cultura e sul canale Youtube TreccaniChannel.

Il Festival viene realizzato con il contributo del Comune di Lecco, di Intesa San Paolo, di Treccani Reti e di numerose realtà del territorio quali: Univerlecco, Acinque, Camera di commercio Como-Lecco, Linee Lecco, Fondazione Giancarlo Pallavicini, BCC Valsassina, Novatex, Confcommercio Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco. Al Festival collaborano Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, SiMUL, Polis Politics e ISPRA.

Media partner sono Rai Radio 3, Rai Cultura e Fridays For Future Italia. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento disponibilità. Informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione sono disponibili all’indirizzo:

www.festivaltreccanidellalinguaitaliana.it