Cenacolo Francescano: presentata la nuova stagione teatrale e non solo

Il Teatro Cenacolo Francescano torna con eventi per tutti: cinema, teatro amatoriale, spettacoli per bambini e attori professionisti

Il presidente Mario Bonacina: “Vogliamo che sia una sala a disposizione della città”

LECCO – Con l’avvio della nuova stagione, il Teatro Cenacolo di Lecco si prepara ad accogliere il pubblico con un programma ricco di appuntamenti, confermando il suo ruolo di punto di riferimento culturale per la città. L’anno scorso, con oltre 13.000 spettatori in 36 aperture, il teatro ha dimostrato di essere uno spazio vivo e a disposizione di tutti. “Vogliamo che sia una sala a disposizione della città”, dichiara Mario Bonacina presidente del Teatro, che oltre agli spettacoli serali ospita anche iniziative per le scuole e attività di beneficenza.

La stagione apre ufficialmente venerdì 18 ottobre alle ore 21.00 con “Ciak si suona”, un concerto organizzato dall’Associazione Stoppani in Musica. La serata sarà un viaggio attraverso le colonne sonore del cinema, con la proiezione di spezzoni di film abbinati all’esecuzione delle rispettive musiche.

“Un evento – ha spiegato il presidente Bonacina – che farà da preludio alla rassegna cinematografica ‘Ciak Cenacolo’, che partirà il 23 ottobre e si protrarrà fino al 29 gennaio. In cartellone 12 film, selezionati con cura per evitare i titoli più visti. Il tema conduttore sarà la scuola, con pellicole come quella di Antonio Albanese e il film ‘The Holdovers’ “.

La rassegna si concluderà il 29 gennaio con “La zona d’interesse”, in occasione della Giornata della Memoria. Le proiezioni si terranno alle 15.00 e alle 21.00, con la possibilità di abbonarsi all’intera serie. Dopo gennaio, seguiranno altri 12 film fino ad aprile.

Per i più piccoli, torna la rassegna “Primi passi a teatro”, con quattro spettacoli dedicati ai bambini della scuola dell’infanzia e dei primi due anni delle elementari.

“Questa iniziativa – spiega Bonacina – sospesa durante la pandemia, ha ripreso con successo lo scorso anno, coinvolgendo circa 1.200 bambini. È un’occasione preziosa per introdurre i giovanissimi al mondo del teatro”.

La fine di ottobre sarà poi animata da un concerto speciale dedicato ad Halloween, con la Banda Sociale Meratese. Questo evento fa parte della rassegna “Piccoli e grandi insieme”, che propone sette appuntamenti domenicali alle 15.30 per famiglie.

Sul fronte del teatro amatoriale, la rassegna “Una città sul palcoscenico” vedrà protagoniste le compagnie teatrali locali, con spettacoli a partire dal 26 gennaio. In particolare, uno degli appuntamenti, “Cantico”, sarà curato da un frate francescano. La rassegna si concluderà con uno spettacolo messo in scena dalla compagnia interna del Cenacolo, che punta a coinvolgere i giovani esordienti.

Grande novità di quest’anno è l’arrivo di spettacoli con attori professionisti. La rassegna, ancora in fase di definizione del titolo, prenderà il via il 23 novembre con Christian Poggioni, noto attore formatosi al Piccolo di Milano, che omaggerà Dario Fo. Il 25 gennaio sarà la volta di “Baracca 18”, incentrato sulla prigionia dello scrittore Giovanni Guareschi, accompagnato dal coro degli alpini di Oderzo. L’8 febbraio, Diego Runko presenterà “Esodo”, una toccante riflessione sull’esodo degli istriani, mentre il 29 marzo Poggioni tornerà con “La notte degli ulivi”. La stagione si concluderà il 3 aprile con Carlo Decio, attore lecchese, e lo spettacolo “Fra su San Francesco”, interpretato da Giovanni Scifoni.

Tutto il programma sarà disponibile online entro la fine del mese, offrendo al pubblico un’ampia scelta di eventi da non perdere.