Chiusa la rassegna “Ma che film la vita!”: altro successo di pubblico per la proiezione di “Maria”

Superati i numeri dello scorso anno, registrando 12mila spettatori complessivi

Terminata lunedì 21 una settima edizione davvero da ricordare

LECCO – Grande successo per la settima edizione del cineforum “Ma che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, Acinque, Editoria Grafica Colombo, Ltm e Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Lecco (media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e La Provincia-Unica). Iniziata il 10 giugno con “Follemente” (e poi proseguita il 17 giugno con “A complete unknown”, il 24 giugno con “Il Nibbio”, l’8 luglio con “Diamanti” e il 14 luglio con “La vita da grandi”) la rassegna si è conclusa il 21 luglio con “Maria”.

Ottima la risposta del pubblico lecchese anche in occasione della proiezione del film su Maria Callas, un’opera intensa capace di raccontare gli ultimi giorni della grande cantante lirica mettendo in evidenza il contrasto tra “Maria” e “La Callas”, tra ambito privato e lato pubblico, che ha accompagnato tutta la vita del soprano di origine greca. 200 gli spettatori che hanno seguito il film in piazza Garibaldi. Dopo le parole di Marco Magistretti (Confcommercio Lecco), che ha portato i saluti del presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati (anticipando la disponibilità dell’associazione anche per l’edizione 2026), il prevosto di Lecco don Bortolo Uberti ha ringraziato sostenitori, sponsor e volontari del cineforum (il film del 21 luglio è stato l’ultimo proposto da Cinema Nuovo Aquilone nella stagione che riprenderà a fine agosto; ndr) e ha introdotto la pellicola del regista cileno Pablo Larrain. Il critico cinematografico Gianluca Pisacane, collegato in video, ha poi offerto spunti e chiavi di lettura su “Maria”.

A conclusione della rassegna 2025, il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, ha poi ribadito: “Siamo davvero molto soddisfatti dell’andamento di questa settima edizione del cineforum “Ma che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco insieme a numerosi partner. La scelta di confermare la collocazione dello scorso anno, ovvero nei mesi di giugno e luglio proprio per favorire serate in piazza con la bella stagione per lecchesi e turisti, è stata vincente. Abbiamo superato i numeri dello scorso anno, registrando 12mila spettatori complessivi, con punte di oltre 300 spettatori il 14 luglio. La proposta di film di qualità nelle serate estive piace e raccoglie consensi. Confcommercio Lecco è pronta a dare il suo contributo anche il prossimo anno”.

Soddisfatto anche don Bortolo Uberti, prevosto di Lecco: “La risposta del pubblico è stato più che positiva, con 5 proiezioni su 6 in piazza: la media di spettatori che abbiamo registrato è stata ottima. Sono davvero contento della proposta offerta alla città e della bella sinergia che l’ha resa possibile”.