Cineforum estivo 2021: oltre 200 spettatori per Padrenostro

Il cineforum estivo 2021 debutta con Padrenostro

Oltre 200 spettatori per la prima serata del cineforum estivo “Ma che film la vita!“

LECCO – Nella cornice dell’Oratorio San Luigi si è aperta il 5 luglio la rassegna cinematografica estiva “Ma che film la vita!“, organizzato da Confcommercio Lecco e Parrocchia di San Nicolò.

A introdurre la serata è stato don Davide Milani, nella duplice veste di prevosto di Lecco e di presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo che collabora all’iniziativa.

“Quest’anno la rassegna propone quattro storie di famiglie: in particolare “Padrenostro” parla di figli e genitori alle prese con dei traumi. Vogliamo usare il cinema per parlare di temi di attualità: il film come testo su cui innestare la nostra vita, mai come un “pretesto”. Non vogliamo mai “battezzare” un film, dandogli un’etichetta, ma vogliamo farci interrogare”.

Ha spiegato don Milani e ha fornito alcune chiavi di lettura del film, diretto da Claudio Noce e interpretato, tra gli altri da Pierfrancesco Favino (premiato con la Coppi Volpi per la migliore interpretazione maschile all’ultimo Festival di Venezia).

“Confcommercio Lecco è sempre aperta alla cultura: lo fa con Leggermente, con il Premio letterario Manzoni e con tante altre iniziative – ha sottolineato il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Una di queste è il cineforum, che è un diverso modo di proporre temi di riflessione. Quest’anno è stato scelto quello della famiglia, così importante dopo la pandemia. La mia soddisfazione è quella di vedere che ancora una volta l’obiettivo è stato centrato: siete numerosissimi. Per noi è una grandissima soddisfazione potere collaborare a questa iniziativa”.

Anche il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, presente alla serata, ha voluto portare il suo saluto ricordando che “la collaborazione fa grande una città”.

Al termine del film ha preso la parola, per un approfondimento del tema della serata, Cecilia Pirrone, psicologa e psicoterapeuta lecchese.

La rassegna 2021 proporrà altri tre film, sempre con inizio alle ore 21: “Sorry we missed you” (12 luglio); “Un affare di famiglia” (19 luglio); “Figli” (24 luglio).

Per prenotare il posto occorre inviare una email a segreteria@chiesadilecco.it o chiamare lo 0341282403: costo del biglietto 5 euro.

La rassegna, organizzata da Confcommercio Lecco e Parrocchia di San Nicolò, in collaborazione con Fondazione Ente dello Spettacolo e il contributo di Fondazione Cariplo, ha come media partner il Giornale di Lecco – Gruppo Netweek e UnicaTv.