Cineforum “Ma che film la vita!”, quasi 250 spettatori per la serata inaugurale

Grande partecipazione per la prima serata della rassegna promossa da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco

Il 30 giugno il secondo appuntamento con il film italiano “Gioia mia”

LECCO – Parte con il piede giusto il cineforum estivo “Ma che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco. Martedì 23 giugno quasi 250 persone hanno assistito alla proiezione di “The drama”, commedia diretta dal regista norvegese Kristoffer Borgli e interpretata da Zendaya e Robert Pattinson.

Un esordio che ha confermato l’interesse del pubblico per la rassegna ospitata all’oratorio San Luigi e che proseguirà per tutta l’estate con altri appuntamenti dedicati al cinema d’autore e alle produzioni più apprezzate della stagione.

“Siamo contenti della partecipazione a questo primo appuntamento della rassegna – commenta il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati –. Questi momenti aggregativi rappresentano davvero un bel segnale e confermano la bontà di questo percorso che l’associazione promuove e sostiene da otto anni”.

Soddisfazione anche da parte del prevosto di Lecco, monsignor Bortolo Uberti, che ha sottolineato la capacità dell’iniziativa di coinvolgere pubblici diversi. “È stato un esordio davvero molto positivo, con tanti giovani presenti e tante persone che non appartengono al circuito tradizionale dell’Aquilone e della parrocchia. Questa location piace: il nuovo oratorio diventa così una sorta di piazza di comunità”.

La prima serata è stata introdotta dallo stesso monsignor Uberti insieme a Marco Magistretti per Confcommercio Lecco e al critico cinematografico Gian Luca Pisacane, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta di “The drama”. Una commedia dal tono caustico e dal ritmo serrato, capace di affrontare con ironia e originalità temi come i rapporti di coppia, i segreti e le fragilità delle relazioni umane, valorizzando le interpretazioni dei due protagonisti.

Il prossimo appuntamento è in programma martedì 30 giugno, sempre alle 21.30 circa, all’oratorio San Luigi con ingresso dal Cinema Nuovo Aquilone di via Parini. Sul grande schermo arriverà “Gioia mia”, film italiano vincitore di due David di Donatello, interpretato da Marco Fiore e Aurora Quattrocchi.

La pellicola, diretta da Margherita Spampinato al suo esordio nel lungometraggio, racconta la storia di Nico, un bambino ribelle che trascorre l’estate in Sicilia con una zia severa e profondamente religiosa. Tra incomprensioni iniziali e differenze caratteriali nascerà un legame capace di trasformare entrambi. Un racconto delicato e nostalgico che, come evidenziato dal critico Pisacane, rappresenta una delle proposte più interessanti dell’edizione 2026 del cineforum.

L’ingresso costerà 3,50 euro grazie all’adesione all’iniziativa ministeriale Cinema Revolution. I biglietti possono essere acquistati alla biglietteria del Cinema Nuovo Aquilone oppure online con prevendita. In caso di maltempo la proiezione verrà trasferita all’interno del cinema di via Parini.

La rassegna proseguirà nel mese di luglio con altri quattro appuntamenti: “Michael” il 7 luglio, “Una battaglia dopo l’altra” il 15 luglio, “Norimberga” il 24 luglio e “Il mago del Cremlino” il 29 luglio.