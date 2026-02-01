Cinema. Albanese e Battiston ospiti al Nuovo Aquilone per la proiezione speciale “Lavoreremo da grandi”

L’appuntamento con il regista e l’attore è in programma per lunedì 9 febbraio

Il film segue la storia di tre amici di vecchia data

LECCO – Lunedì 9 febbraio, alle 21, il Cinema Nuovo Aquilone ospita una proiezione speciale del film “Lavoreremo da grandi” con la presenza in sala di Antonio Albanese e Giuseppe Battiston.

Il film, diretto da Antonio Albanese, segue la storia di tre amici di vecchia data: Beppe, un idraulico taciturno che vive ancora con la madre e non si è mai innamorato, Umberto, un ex musicista fallito che ha rovinato l’azienda di famiglia e colleziona due matrimoni falliti, e Gigi, appena escluso dal testamento dell’anziana zia. I tre si preparano ad accogliere Toni, il figlio di Umberto, per celebrare il suo ritorno alla libertà. Tutti insieme, formano una compagnia improbabile, bloccata in un angolo di provincia sospeso nel tempo con sullo sfondo un placido lago. Ma qualcosa sta per incrinare questa apparente tranquillità…

La proiezione in programma del Cineforum sarà recuperata mercoledì 11 febbraio.

I biglietti sono in prevendita sul sito aquilonelecco.it