Cinema Palladium, il 29 agosto al via la nuova stagione con ‘Troppo Cattivi 2’

LECCO – Il 29 agosto, con la proiezione di “Troppo Cattivi 2” i volontari del Palladium danno il via ad una nuova stagione di attività.

Archiviata con soddisfazione la stagione 2024/2025 (52 i titoli proposti, oltre 17.000 le presenze registrate, ospitato per un altro anno il cartellone teatrale del Comune di Lecco) la sala della comunità del rione di Castello ne affronta una nuova con la proiezione di un film di animazione della Dreamworks che è il sequel del film del 2022, basato sui libri dello scrittore australiano Blabey.

Questa volta la scombinata band composta da Wolf, Shark, Piranha, Tarantula e Snake vorrebbe far dimenticare il suo passato banditesco per acquisire il nome di Troppi Buoni. Ma non è così semplice, anche se in loro soccorso interverranno la Governatrice Diane e la Commissaria. Tra i doppiatori italiani Valerio Lundini che presta la voce a Piranha.

Il 25 settembre riprenderà anche la rassegna “I giovedì del Palladium”, giunta al suo undicesimo anno e al film numero 211. Per il momento i volontari preferiscono far conoscere solo il primo titolo che sarà il film italiano “Come fratelli”, una delicata storia capace di far sorride e commuovere, terzo film del veneto Antonio Padovan con protagonisti Francesco Centorame e Pierpaolo Spollon.

Per conoscere gli altri titoli e per acquistare on line gli abbonamenti (40 euro per 10 film) occorre attendere e seguire il tutto dal sito del cinema: www.cinemapalladium.com