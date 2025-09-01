Cinema Palladium. Tornano “I giovedì del Palladium” con 10 nuovi titoli

Commedia, dramma, storia e thriller
Al via una nuova stagione di cinema d’autore e partecipazione
LECCO – Dopo l’apertura della nuova stagione lo scorso 29 agosto e conclusa la prima settimana di programmazione 2025/2026, i volontari della sala del rione di Castello lanciano la rassegna autunnale “I giovedì del Palladium”, giunta alla sua undicesima edizione, con all’attivo oltre 210 titoli proposti nel corso degli anni.
In programma 10 nuovi film, diversi per genere: dalla commedia al dramma, dallo storico al thriller, nella convinzione che il cinema debba far riflettere, ma anche, quando possibile, divertire.
Tutti i titoli, con i relativi trailer, sono consultabili sul sito www.cinemapalladium.com, da cui è anche possibile acquistare l’abbonamento, il cui prezzo resta invariato a 40 euro.
Ogni serata è accompagnata da una breve presentazione in sala e dalla consegna di una scheda informativa sul film in proiezione.