Cinema. Regione investe 20 milioni: “Lecco e Lago di Como possono diventare punto di riferimento”

Nel 2025 oltre 10 milioni al comparto e in corso il bando “Lombardia per il Cinema”

Citati il Lecco Film Fest, il Cinema Palladium e il Cinema Aquilone tra le realtà valide del territorio

LECCO – Regione Lombardia rafforza il proprio impegno a sostegno del settore cinematografico con un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro in tre anni, destinato all’intera filiera dell’audiovisivo, dalla produzione allo sviluppo di nuove opere, fino al sostegno delle sale cinematografiche e alla promozione culturale.

Le risorse, attivate a partire dal 2023, hanno già consentito di finanziare progetti cinematografici e seriali, sostenere la scrittura e lo sviluppo di nuove produzioni e rafforzare il sistema delle sale e dei teatri, con interventi per oltre 11 milioni di euro. È inoltre in corso la seconda edizione del bando “Lombardia per il Cinema”, mentre nel solo 2025 il comparto ha beneficiato di oltre 10 milioni di euro.

“Quella della produzione cinematografica è una filiera strategica su cui Regione Lombardia sta investendo con continuità e visione – dichiara il consigliere regionale Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia) –. Anche i territori devono essere protagonisti di questo percorso: realtà come il Lecco Film Fest dimostrano che esistono margini concreti di crescita. Lecco e l’intero bacino del Lago di Como possono essere ulteriormente valorizzati e diventare un punto di riferimento per il settore, anche costruendo sinergie internazionali e prendendo spunto da esperienze consolidate come il Festival di Locarno. Strumenti come i programmi Interreg possono contribuire a rafforzare una filiera su cui intendiamo continuare a investire”.

Zamperini sottolinea inoltre l’importanza di sostenere le sale cinematografiche, definite “veri presìdi culturali per le comunità”, richiamando alcune realtà del territorio lecchese. “Il Cinema Palladium e il Cinema Aquilone, fortemente voluto da Don Davide Milani, rappresentano esempi virtuosi di integrazione tra offerta culturale, formazione e percorsi dedicati alla critica cinematografica. Lo scorso dicembre Regione Lombardia, nell’ambito della misura dedicata alle sale da spettacolo, ha finanziato con 131.620 euro il cineteatro Palladium”.

Nel frattempo, sul territorio è nata l’Associazione Lake Como Film Industry, che riunisce professionalità dell’audiovisivo delle province di Lecco e Como con l’obiettivo di promuovere il settore e valorizzare le location del Lago di Como.

“Si tratta di un passo importante – conclude Zamperini – perché rafforza la capacità del territorio di attrarre produzioni di qualità e di generare sviluppo culturale ed economico. Regione Lombardia continuerà a sostenere questa filiera strategica, che rappresenta un’opportunità concreta per il futuro dei nostri territori”.