Martedì 14 giugno è la volta di “Lunana – il villaggio alla fine del mondo”

La rassegna è promossa da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone

LECCO – Dopo due film molto duri – l’italiano “Una femmina” e il francese “L’accusa” – il cineforum “Ma che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone, propone un altro film drammatico, ma decisamente di diverso tenore. Martedì 14 giugno, alle ore 21 (biglietto 5 euro), verrà proiettato un piccolo “gioiellino”, ovvero “Lunana – il villaggio alla fine del mondo”, diretto da Pawo Choyning Dorji, film del Bhutan candidato agli Oscar 2022.

Ugyen è un giovane insegnante di città che sogna di lasciare il Bhutan per raggiungere l’Australia e diventare un cantante. Intanto però, dato il suo scarso rendimento viene inviato per punizione a completare l’incarico a Lunana, un paesino (realmente esistente) situato lungo la catena dell’Himalaya, al confine tra Bhutan e Tibet, con 56 anime che si trova ad 8 giorni di cammino e ad un’altezza di 4.800 metri.

Lì manca qualsiasi comfort: la scuola non è altro che una stanza in cui si deve scrivere sul muro perché non esiste una lavagna. I bambini però sono molto affettuosi e partecipi. Il sogno dell’Australia resisterà? Un viaggio tra due mondi all’interno della stessa nazione compiuto da un giovane maestro che, partito di malavoglia per insegnare, finisce con l’apprendere un possibile e inaspettato modo diverso di vivere.

La rassegna “Ma che film la vita!” è organizzata da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone, con la collaborazione di Ente Fondazione dello Spettacolo e Comunità Pastorale Madonna del Rosario (media partner: Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e UnicaTv).

Per informazioni: tel. 03411918022; email info@aquilonelecco.it. I biglietti si possono acquistare online sul sito www.aquilonelecco.it oppure direttamente al botteghino del Cinema Nuovo Aquilone di via Parini 16 a Lecco il giorno della proiezione.