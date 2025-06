Cineteatro Palladium, dieci mesi di grandi emozioni tra film, teatro ed eventi

La stagione 2024/2025 si chiude con un bilancio ricco di entusiasmo

LECCO – A metà giugno si è conclusa la stagione 2024/2025 del Cineteatro Palladium, iniziata lo scorso 24 agosto con il grande successo di Cattivissimo Me 4, che ha regalato la gioia del “tutto esaurito” e un’atmosfera vibrante di entusiasmo, grazie alla presenza di tanti piccoli spettatori, per alcuni dei quali si trattava della prima esperienza davanti al grande schermo. Un’emozione che si è ripetuta anche in occasione delle proiezioni di Mufasa e Lilo e Stitch.

Dieci mesi di programmazione e 52 film proposti, di cui 20 nella rassegna del giovedì, con titoli pensati non solo per le famiglie, specialmente durante il periodo natalizio con i successi di Mufasa e Oceania 2, ma anche con proposte più audaci.

Tra queste, Conclave, i 215 minuti del premiato The Brutalist, lo “scandaloso” Anora, vincitore di ben cinque Oscar, A Complete Unknown dedicato ai primi anni di carriera di Bob Dylan, l’onirico Megalopolis, ultima opera del maestro Francis Ford Coppola, e lo sferzante Joker – Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

“Da non dimenticare i 20 film proposti nella rassegna ‘I Giovedì del Palladium’, una selezione di titoli di qualità e di generi diversi, valorizzata da un’atmosfera quasi familiare, anche grazie alle brevi presentazioni che hanno preceduto ogni proiezione e coinvolto il nostro affezionato pubblico di abbonati” spiegano i volontari del Palladium.

E come non citare i 1.200 studenti e docenti degli istituti scolastici cittadini che, in occasione di diverse matinées, hanno assistito alla proiezione de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, un’opera intensa dedicata alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. Senza dimenticare i ripetuti “sold out” registrati dalla Compagnia del Domani con i loro spettacoli teatrali per famiglie, culminati il 5 marzo con il loro primo lavoro originale, presentato con successo in occasione della Giornata della Donna.

“E come non ricordare la splendida serata organizzata in collaborazione con la Sezione ‘Riccardo Cassin’ del Cai di Lecco, in occasione della proiezione del film Marmolada 3 Luglio 22 – continuano i volontari – Un evento reso ancora più significativo dalla presenza in sala di un geologo, dei registi del film, di un agente della Polizia di Stato e del suo fedele cane Maya, entrambi protagonisti diretti nelle operazioni di salvataggio”.

Un discorso a parte, ma comunque impegnativo per i volontari, riguarda l’ospitalità concessa anche quest’anno alla Stagione Teatrale del Comune di Lecco, in attesa del completamento dei lavori di restauro del Teatro della città.

I volontari commentano con soddisfazione anche la vivacità della programmazione: “A tutto questo si aggiungono i numerosi eventi e incontri che hanno animato la sala nel corso dell’anno, dai saggi di fine anno scolastico agli spettacoli della nostra Scuola dell’Infanzia, fino a una varietà di appuntamenti culturali che hanno coinvolto tutta la comunità”.

“Ci sarà presto l’occasione per tracciare un bilancio completo di questa nuova stagione, iniziando con un sentito ringraziamento al pubblico che ci ha dedicato la sua attenzione e il suo entusiasmo – continuano i volontari del Cineteatro – Non possiamo però dimenticare l’insostituibile lavoro dei volontari che, con impegno e dedizione di vario genere, hanno reso possibile la vita della sala anche in questi mesi”.

I collaboratori del Cineteatro Palladium aggiungono: “Ringraziarli tutti sarebbe un compito arduo, ma una menzione speciale va a Silvano e Franco per la loro costante disponibilità, a Daniela e ai responsabili di sala (in particolare Laura per la rassegna), al gruppo dei montatori che, spesso sul filo di lana, hanno garantito le proiezioni, a Elena per la preziosa presenza sui social, con cui abbiamo superato quota 3 mila followers, e al fondamentale lavoro di back office amministrativo svolto da Misia, Giuseppe e Beppe“.

“Ci scusiamo se qualcuno è rimasto involontariamente escluso, ma non possiamo dimenticare Romano che, fino all’ultimo, ha messo tutta la sua passione e le sue energie in tanti anni di lavoro per il Palladium. A lui va il nostro più grande grazie” concludono dal Cineteatro Palladium.