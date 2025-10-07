“Circuito Sonoro”, l’associazione Risuono sostiene la musica giovanile

Dalla passione al palco: spazi live per band e artisti U20

L’iniziativa si svolgerà da novembre

LECCO – In occasione della stagione musicale 2025/2026, l’Associazione Risuono ASD APS presenta con entusiasmo “Circuito Sonoro – seconda edizione”, un’iniziativa pensata per valorizzare e sostenere i giovani talenti musicali della Provincia di Lecco.

Grazie alla proficua e continuativa collaborazione con numerose realtà del territorio, Circuito Sonoro offrirà a band e artisti under 20 l’opportunità di esibirsi dal vivo in diversi locali della provincia di Lecco.

Da anni l’Associazione Risuono è impegnata nella realizzazione di concerti e manifestazioni musicali, tra cui il festival estivo Toni Molesti. L’esperienza maturata nel tempo ha spinto l’associazione a rinnovare il proprio impegno verso una delle sue finalità originarie: coinvolgere direttamente i giovani attraverso la musica.

Con Circuito Sonoro, Risuono desidera offrire spazio e visibilità ai giovani artisti del territorio, che spesso, a causa della scarsità di opportunità locali, incontrano difficoltà nel potersi esibire dal vivo.

“La scarsità di spazi dedicati alla musica live e indipendente, unita ai cambiamenti generazionali nelle modalità di relazione, penalizza spesso giovani musicisti che, pur animati da passione e competenza, faticano a trovare occasioni per esprimersi – proseguono dall’Associazione – Da novembre a maggio offriremo a tutti i musicisti under 20 la possibilità di esibirsi in otto diversi luoghi della provincia di Lecco, all’interno delle rispettive programmazioni musicali”.

Conoscendo nuovi luoghi del territorio aperti alla musica live e condividendo l’esperienza con coetanei che nutrono la stessa passione, Circuito Sonoro intende ricreare una vivace realtà provinciale di musica giovanile, favorendo l’incontro e lo scambio tra giovani e territorio. Dall’Associazione spiegano l’obiettivo principale: “L’obiettivo è contribuire alla rinascita della scena musicale indipendente lecchese, un percorso che la sola edizione della scorsa stagione non poteva certo completare”.

Il progetto, che non si configura come un concorso musicale, nasce grazie alla collaborazione con diverse realtà del territorio: Arci Pintupi di Verderio, Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte, Barycentro di Costa Masnaga, Circolo Arci di Abbadia Lariana, Circolo Libero Pensiero di Lecco, Arci La Lo.Co. di Osnago, Lo Spot di Galbiate e Zac di Suello.

Hai meno di 20 anni, suoni in una band e vuoi esibirti dal vivo? Contatta l’Associazione al seguente indirizzo mail risuono@hotmail.it. Le iscrizioni chiudono domenica 19 ottobre.