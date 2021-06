Città europee del futuro, Lecco partecipa con Baite Filosofiche

La riflessione sulla città del futuro coinvolge Lecco, dal 27 luglio eventi in centro e in quota

Con Baite Filosofiche la comunità lecchese partecipa al programma 100 Smart Cities

LECCO- Lecco partecipa al programma della Commissione Europea 100 Smart Cities, la riflessione teorico/pratica sulle città del futuro, con il programma Baite Filosofiche.

L’evento mette in relazione le tematiche legate a cibo, benessere, salute, lavoro, educazione ed economia affinché le comunità possano definire nuovi percorsi di sviluppo.

Un’ progetto nato dalla sinergia tra il gruppo di lavoro dei Quartieri del Terzo Paradiso di Lecco e l’IRI di Parigi con il filosofo Bernard Stiegler.

Il team di ricercatori ha elaborato un percorso sperimentale che attualmente coinvolge quattro aree e quattro macroregioni europee: i Quartieri del Terzo Paradiso di Lecco, il quartiere di Saint Denis a Parigi, il Mendrisiotto in Canton Ticino e lo Smart Dublin, quartiere sperimentale di Dublino.

Si inizia con il prefestival il 27 luglio in centro città, nelle tre librerie del centro che, grazie alla collaborazione con il festival Leggermente e Confcommercio cultura, metteranno a disposizione spazi e organizzazione per i 6 incontri previsti sulle “città del futuro”.

Sulle connessioni tra i territori sul tema del cibo meritano articolare attenzione due incontri organizzati in collaborazione con Libraccio, ERSAF e Regione Lombardia e che il 29 luglio porteranno nello spazio dell’Isolago la discussione sui patti territoriali tra le città.

Gli altri spazi coinvolti saranno davanti alla Libreria Cattaneo, nella centralissima via Roma, e davanti alla libreria Volante in Via Bovara.

L’inaugurazione del festival sarà il 29 luglio alle 18 in quota, nello spazio con vista mozzafiato davanti alla Casa Colonica della Madonnina a Campo de Boi, che proprio quest’anno compie i 100 anni dalla sua realizzazione.

Si alterneranno sul palco personalità del pensiero e della cultura tra cui: il maestro Michelangelo Pistoletto, artista di fama mondiale e inventore del concetto e simbolo del Terzo Paradiso; l’Arcivescovo di Rieti Monsignor Pompili, fondatore delle comunità della Laudato Si’; Giuseppe Longo, uno dei più influenti tra filosofi e matematici; Pierattilio Superti, segretario generale di Regione Lombardia, che si è recentemente espressa sul tema dell’agenda 2030 per la sostenibilità.

La direzione artistica è di due filosofi giovani e affermati nel panorama internazionale come Sara Baranzuti e Paolo Vignola. Giacomo Gilmozzi dell’IRI dal 30 luglio presenterà le giornate del Festival, durante il quale si alterneranno decine di filosofi nell’ambito dei 5 eventi previsti ogni giorno dalle 8 di mattina.

Dai breakfast filosofici ai risvegli musicali nelle baite, dai “tour Epicurei” per assaporare i prodotti tipici nei territori dell’Adda ai caffè filosofici delle 16.00, dai Panel Filosofici delle 18.00 a Campo de Boi alle cene con il filosofo alle 21.