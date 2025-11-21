“Come D’Aria”. Lettura danzata a Lecco per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Una lettura danzata che unisce parola, musica e movimento per riflettere su relazione, cura e fragilità

Appuntamento a venerdì 28 novembre

LECCO – L’evento “Come D’Aria”, una lettura danzata tratta dall’omonimo romanzo di Ada D’Adamo, vincitore del Premio Strega 2023, si terrà venerdì 28 novembre alle ore 21 presso l’Auditorium Officina Badoni (Corso Giacomo Matteotti 7, Lecco).

“L’iniziativa offre una riflessione artistica e umana sui temi della relazione, della cura e della fragilità, attraverso un dialogo tra parola, voce e movimento – continuano gli organizzatori – Le intense pagine di Ada D’Adamo prendono vita scenica grazie alle interpretazioni di Antonella Cuppari e Romina Marra, danzatrici e attrici con lunga esperienza nei progetti rivolti alla disabilità. Le musiche originali sono firmate da Danilo Valsecchi“.

A seguire è previsto un momento di dialogo con il pubblico, durante il quale sarà possibile condividere impressioni, riflessioni e suggestioni sui temi trattati.

“Attraverso il linguaggio dell’arte possiamo esplorare nuove modalità di espressione e di comprensione della disabilità. Eventi come Come D’Aria offrono un’occasione preziosa per favorire sensibilità, inclusione e dialogo” dichiara Antonella Cuppari.

L’appuntamento fa parte della rassegna di eventi che accompagnano la città di Lecco verso il 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, con l’obiettivo di valorizzare diritti, esperienze e contributi delle persone con disabilità nella vita della comunità.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria al link: https://forms.office.com/e/LEvbQ3Z4S1

Per maggiori informazioni: comunicazione@impresasocialegirasole.org