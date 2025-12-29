Concerto di Capodanno a Lecco con l’orchestra di Bellagio e del Lago di Como

Il 1° gennaio musica spumeggiante tra Vienna e Venezia

LECCO – Lecco si prepara ad accogliere il nuovo anno all’insegna della grande musica con il tradizionale Concerto di Capodanno, in programma giovedì 1° gennaio 2026 alle ore 17.30 presso la Sala Don Ticozzi.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Lecco, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più attesi delle festività e propone anche quest’anno un programma raffinato e coinvolgente, capace di coniugare repertorio classico, lirica e musica sinfonica di grande popolarità.

Questo Concerto di Capodanno rende omaggio a due città simbolo della musica europea, Vienna e Venezia, unite da una tradizione secolare che affida all’arte dei suoni il compito di celebrare l’inizio di un nuovo anno. Il concerto nasce dal desiderio di portare una tradizione musicale di respiro internazionale in un contesto capace di accoglierla e valorizzarla con sensibilità e partecipazione. Città affacciata sull’acqua e da sempre luogo di incontro tra natura, cultura e storia, Lecco diventa così simbolicamente punto di convergenza di questo ideale itinerario musicale tra Vienna e Venezia.

Sul palco salirà l’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como, realtà orchestrale di consolidata esperienza nel panorama musicale italiano, diretta dal suo direttore musicale, Maestro Alessandro Calcagnile. Direttore apprezzato per la versatilità interpretativa e l’attenzione al dialogo tra orchestra e solisti, Calcagnile guiderà il pubblico in un percorso musicale che attraversa epoche e stili, dal Settecento al Novecento. Il programma attraverserà stili e epoche diverse: dagli indimenticabili Valzer viennesi alle sonorità raffinate di Rondò Veneziano.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’Infopoint Lecco (piazza XX Settembre 23, 0341/481485, infopointlecco@comune.lecco.it), fino a esaurimento dei posti disponibili. Il Concerto di Capodanno conferma la volontà del Comune di Lecco di inaugurare il nuovo anno con un evento di alto profilo artistico, pensato per un pubblico ampio e trasversale, nel segno della musica e della condivisione culturale.