Concerto “Mozart, l’enfant prodige”: protagonista la giovanissima He Jun Li

LECCO – Un evento musicale straordinario si terrà venerdì 23 giugno alle 21 presso l’Auditorium Casa dell’Economia di via Tonale a Lecco. L‘Istituto Musicale G. Zelioli di Lecco, gestito dalla Fondazione Luigi Clerici di Milano per conto del Comune di Lecco, presenterà il concerto “Mozart, l’enfant prodige”. Sul palco, accompagnata dal maestro Mauro Bernasconi alla direzione e dalla filarmonica Ettore Pozzoli, la giovanissima pianista He Jun Li si esibirà in un programma eclettico che spazia dalle opere di Mozart, Chopin e Liszt a quelle di Mendelssohn.

Il pubblico avrà il privilegio di ascoltare composizioni celebri come le Grandes Études de Paganini n. 5 – La caccia di Franz Liszt, l’Etude op. 10 No.12 e lo Scherzo No.2 in Si bemolle minore, Op. 31 di Fryderyk Chopin, la Sinfonia n° 10 in Si minore, MWV N° 10 di Felix Bartholdy Mendelssohn e il Concerto per pianoforte n. 13 in Do Maggiore, KV 415 di Wolfgang Amadeus Mozart.

La protagonista della serata, He Jun Li, nata a Lecco il 18 luglio 2010, è un vero e proprio talento musicale. A soli cinque anni, ha iniziato lo studio del pianoforte con Isabella Chiarotti presso il Civico Istituto Musicale G. Zelioli di Lecco, continuando poi a perfezionarsi con i maestri Isabella Chiarotti e Vincenzo Balzani sia presso l’istituto che alla PianoTalents Academy di Milano.

Il suo talento straordinario le ha già fruttato numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Primo Premio al IV Concorso Internazionale per giovani pianisti Il Pozzolino nel 2018, il Primo Premio all’Orbetello International Piano Competition Junior 2021, il Primo Premio Assoluto al 7° Tadini International Music Competition, il Primo Premio a Piano Talents 2021, il Primo Premio Concorso Pianistico Internazionale “Città di Arona” 2022, il Primo Premio al IX Rome International Music Competition 2022, il Primo Premio al Franz Liszt Center International Piano Competition 2022 e il Primo Premio Assoluto al Champions Keyboard 2022, solo per citarne alcuni.

L’ingresso per il concerto è libero e gratuito, offrendo a tutti gli appassionati di musica classica l’opportunità di assistere a un evento di alto livello artistico.

Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile contattare l’Istituto Musicale G. Zelioli di Lecco al numero 0341 422782 o visitare il sito web www.civicalecco.org.