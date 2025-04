Concluso il gemellaggio tra gli Istituti Comprensivi Statali Don Ticozzi di e G. Pascoli di Benevento

Musica e cultura in armonia

Il professor Claudio Corrado ha guidato gli studenti alla scoperta dei luoghi più suggestivi e imperdibili della città

LECCO – Si è concluso il gemellaggio che ha visto protagonisti gli Istituti Comprensivi Statali Don Ticozzi di Lecco e G. Pascoli di Benevento. Lunedì 24 marzo, gli alunni e i docenti campani sono stati calorosamente accolti alla stazione di Lecco dai ragazzi di terza della sezione musicale di Lecco 2 e dalle loro famiglie, che in questi giorni si sono impegnate per farli sentire a casa.

Il professor Claudio Corrado, docente di Educazione Fisica della scuola cittadina, ha curato ogni dettaglio con attenzione, affinché musica e cultura si intrecciassero alla perfezione. Ha guidato gli studenti alla scoperta dei luoghi più suggestivi e imperdibili della città, tra lago e monti.

Due momenti particolarmente significativi hanno evidenziato la forte unione e collaborazione tra docenti, alunni e famiglie: l’apericena di martedì 25 marzo, che si è svolta presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria Don Giovanni Ticozzi. Si è trattato di un grande buffet organizzato dai genitori degli alunni ospitanti e dall’Associazione Scuola Famiglia del Comprensivo, con il prezioso contributo del Gruppo Alpini della sezione di San Giovanni, che ha offerto a tutti polenta taragna insieme ad altre prelibatezze.

Mercoledì 26 marzo, presso l’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, si è tenuto il concerto delle orchestre delle due scuole, che si sono esibite separatamente e, in alcuni casi, in sezione riunita per interpretare insieme alcuni brani musicali.

A fare gli onori di casa è stato il Dirigente dell’ICS Ticozzi, Gianfranco Bonomi Boseggia. Presenti in sala e intervenuti sul palco anche le autorità locali: Adamo Castelnuovo, Dirigente dell’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) di Lecco, e l’assessore all’Istruzione e allo Sport del Comune di Lecco, Emanuele Torri.

La direzione musicale e il supporto all’orchestra sono stati curati dai docenti di Strumento Musicale delle due scuole: Dina Caliro, Maria Cristina Gallucci, Livia Grimaldi, Patrizio Paladino, Emanuela Milani (Coordinatore del percorso musicale di Lecco 2), Cristina Folli, Stefano Angelo Salvador e Claudio Rigamonti. La serata è stata aperta dal Coro d’Istituto della Scuola Secondaria Ticozzi, diretto dal prof. Giorgio Spreafico e accompagnato al pianoforte dal prof. Michele Santomassimo.

“Il gemellaggio si è rivelato un’esperienza altamente formativa per i ragazzi, distinguendosi dalle tradizionali visite d’istruzione. Il confronto tra le due realtà scolastiche ha abbattuto le barriere, unendo due città attraverso la passione per la musica e il piacere di suonare insieme” spiegano i collaboratori dell’iniziativa.

“Un sentito ringraziamento va alle famiglie ospitanti, al prof. Corrado, ideatore di questa straordinaria esperienza, ai Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte, ai docenti di Strumento Musicale e Musica, e all’Associazione Scuola Famiglia per il fondamentale supporto, con un particolare riconoscimento al Presidente Flavio Bisaglia” sottolineano i collaboratori.

Dal 7 al 10 aprile, gli studenti del percorso musicale della Scuola Secondaria “Don Giovanni Ticozzi” saranno ospitati a loro volta dai compagni dell’I.C. G. Pascoli di Benevento.