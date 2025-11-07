Concorso di scrittura “Incipit Virna Dotti”, giovani protagonisti alla scoperta dell’acqua

Raccontare l’acqua tra creatività e riflessione

Le modalità di partecipazione prevedono: scrittura, fumetto e video

LECCO – Quest’anno, nell’ambito del Contratto di Fiume promosso dal Comune di Lecco, viene proposto un percorso introduttivo per la XVIII edizione del Concorso “Incipit Virna Dotti”, pensato per stimolare nei ragazzi una riflessione sull’importanza e sul ruolo dell’acqua nelle vite, nell’ambiente e nella società.

“Acqua da bere, in cui immergersi o da ammirare da lontano; acqua che depura e nutre; acqua maltrattata e trascurata. Un bene prezioso che spesso diamo per scontato, ma che in molte aree del mondo scarseggia fino a scomparire” spiegano gli organizzatori.

Di seguito l’estratto iniziale di un testo scritto da Mattia Conti: “Me la ricordo quella mattina, perché la mia sveglia è suonata per prima. In bagno, con gli occhi ancora appannati dal sonno, ho pensato di essermi sbagliato. Ho aperto di nuovo il rubinetto, ma nulla. Neanche una goccia. Staranno facendo dei lavori, ho pensato, ma al telegiornale non si parlava d’altro: non c’era più acqua. Le immagini mostravano laghi prosciugati, canali vuoti. Prima di andare a scuola, sono passato a salutare la nonna, che abita sotto di noi, per chiederle se avesse sentito quella notizia assurda. Dentro casa, il rumore di acqua che scorreva: stava già cucinando, riempiendo grossi pentoloni nel lavandino. Nonna, com’è possibile? le ho chiesto. Lei si è voltata, guardandomi come per dire che non capiva. Non lo devi dire a nessuno, le ho detto, sottovoce. A nessuno”.

Il concorso è rivolto ai giovani, invitati a realizzare un elaborato scegliendo una delle tre modalità previste, scrittura, fumetto o video, partendo dall’incipit proposto, che sarà distribuito e reso pubblico a partire dal 28 novembre. Possono partecipare tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, oltre ai giovani fino a 25 anni.

Modalità di partecipazione e requisiti dei lavori: per la sezione scrittura, il testo dovrà avere una lunghezza minima di 2 mila battute (circa 325 parole) e massima di 4 mila battute (circa 650 parole). È possibile corredarlo con un’illustrazione realizzata personalmente dal/dalla candidato/a. I testi dovranno essere inviati in formato Word, mentre le eventuali illustrazioni dovranno essere in formato JPEG ad alta risoluzione.

Per la sezione fumetto, è consentito presentare un massimo di 10 tavole. Per la sezione video, i lavori dovranno essere inviati in formato MP4, con una durata massima compresa tra 3 e 5 minuti.

Il modulo di partecipazione al concorso, disponibile sul sito www.lettelariamente.it, dovrà essere inviato come allegato separato in formato Word, completo dei dati del/della candidato/a, anche se minorenne. La consegna dei lavori dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2026, tramite e-mail all’indirizzo concorso.incipit@lettelariamente.it.

La giuria sarà suddivisa in due sezioni: una dedicata alla scrittura e una tecnica, incaricata di valutare i fumetti e i video.

Per la scrittura: i primi tre classificati verranno premiati sia con una copia dell’antologia che con buoni acquisto libri del valore di 50 euro, mentre i finalisti riceveranno una copia dell’antologia. Per i video, il vincitore sarà premiato con un microfono professionale. Per i fumetti, il premio consisterà in un incontro/laboratorio di due ore destinato alla classe dello studente vincitore, con l’obiettivo di approfondire tecniche narrative e artistiche.

La premiazione è prevista per le ore 9:30 di sabato 23 maggio 2026, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “A. Manzoni” di Lecco.

Per info: l.lamperti@lettelariamente.it