Confapi. Sala gremita per Silvia Cinelli: un viaggio appassionante nel mito del Campari

L’autrice Silvia Cinelli ha presentato il suo libro a Confapi Lecco Sondrio, raccontando la straordinaria storia della famiglia Campari e dell’intramontabile bevanda rossa

LECCO – Grande partecipazione e vivo interesse hanno caratterizzato l’incontro di ieri sera, organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori Confapi Lecco Sondrio nella sala conferenze di via Pergola. Al centro dell’evento, la presentazione del libro “L’elisir dei sogni – La saga dei Campari”, scritto da Silvia Cinelli, che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico raccontando la genesi e l’evoluzione di uno dei marchi italiani più iconici. A moderare l’incontro è stata Anna Masciadri, dell’Ufficio Stampa di Confapi Lecco Sondrio.

L’incontro si è aperto con la celebre canzone dello spot pubblicitário Campari, colonna sonora in stile ventennio fascista interpretata dal cantante Crivel (Fernando Crivelli), appositamente composta negli anni ’30 per pubblicizare la bevanda alcoolica il cui ritornello recita: “Se d’affanni, vecchi malanni, non si sente più novella, se ciascun sorride lieto e la vita trova bella, se ragione misteriosa a gioir ciascuno appella, questa è l’ora senza pari, questa è l’ora del Campari!”

Silvia Cinelli, sceneggiatrice romana, ha poi preso la parola e condiviso il percorso che l’ha portata a scrivere il romanzo, un viaggio iniziato quando si trasferì a Milano tra il 2004 e il 2005 per seguire un corso sperimentale di cinematografia. “Corso che poi mi avrebbe avviato verso la carriera di sceneggiatrice – ha raccontato – ma è stato proprio a Milano che ho scoperto il rito dell’apericena e quindi il Campari. Un giorno, mentre ero con amici, la mia attenzione è stata catturata da un dettaglio che non avevo mai notato: sotto la scritta Campari c’era il nome di Davide. Mi sono chiesta chi fosse, l’ho cercato e ho scoperto una storia straordinaria”.

L’autrice ha poi guidato il pubblico in un viaggio nella Milano del 1862, raccontando la figura di Gaspare Campari, giunto nel capoluogo lombardo con il sogno di creare qualcosa di unico. “Gaspare era un uomo determinato, un sognatore. Nel suo laboratorio mescolava fiori, spezie e bucce d’agrumi alla ricerca di un elisir perfetto. Così nacque il Bitter Campari, rosso e dal sapore dolceamaro, destinato a diventare un’icona. Poi, nel 1867, il Caffè Campari aprì nella neonata Galleria Vittorio Emanuele II, diventando punto di ritrovo per politici, intellettuali e artisti”.

Cinelli ha proseguito raccontando le sfide affrontate dalla famiglia Campari dopo la morte improvvisa di Gaspare. “Fu Letizia, sua moglie, a prendere in mano l’azienda e a consegnarla ai figli Davide e Guido. Due personalità forti, opposte: Davide era un visionario con ambizioni globali, Guido più ribelle e passionale. Il loro rapporto, tra scontri e scelte audaci, ha segnato il destino del marchio”.

L’autrice ha poi aggiunto un dettaglio interessante sulla successione della famiglia Campari: “Dopo la morte di Davide Campari, non essendoci eredi diretti, l’azienda passò a un membro della famiglia Migliavacca, discendente delle sorelle Campari. Questa gestione durò fino agli anni ‘60, quando la proprietà venne ceduta ai Garavoglia, che ancora oggi controllano il gruppo Campari attraverso una holding lussemburghese”.

Un altro elemento di fascino riguarda la ricetta segreta del Bitter Campari. “Da sempre si dice che la formula del Campari sia composta da oltre 80 ingredienti, ma nessuno ne conosce la composizione esatta. È un segreto custodito gelosamente, che contribuisce al mito e al fascino senza tempo di questo prodotto”.

Il libro ripercorre la nascita del Campari, partendo dall’intuizione di Gaspare, un liquorista piemontese che nel 1862 arriva a Milano e dà vita al bitter destinato a entrare nella storia. La narrazione segue poi le vicende della famiglia Campari, in particolare di Davide e Guido, i figli di Gaspare, che insieme alla madre Letizia trasformarono l’azienda in un marchio globale.

L’incontro è stato promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con La Libreria Volante di Lecco. “Negli ultimi due anni – ha dichiarato Federica Fagioli, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori – abbiamo ospitato autori di saghe familiari e imprenditoriali amatissime. Dopo i Crespi e i Badoni, abbiamo scelto di raccontare il Campari, un marchio che tutti conoscono ma di cui pochi sanno la vera storia”.

L’evento si è concluso con un aperitivo a base di Campari, preparato dagli studenti del CFP Aldo Moro di Valmadrera, che hanno deliziato i presenti con cocktail ispirati alla tradizione del celebre bitter. Un’occasione per brindare alla storia e al futuro dell’aperitivo italiano per eccellenza.