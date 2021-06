Il prossimo 10 giugno l’evento in diretta streaming

Per l’occasione sarà presentato anche il video “Sempre pronti a dar la mano…”

LECCO – Le attività culturali di Auser ripartono dai cori. L’emergenza covid ha impedito per quasi tutto il 2020 e per questi primi mesi del 2021 le iniziative in presenza, tra cui i concerti dei cori Auser Leucum e San Valentino Auser Insieme Olginate, molto attivi nelle Rsa e nei centri diurni. Per interrompere questo silenzio canoro, l’Auser provinciale di Lecco e il Comune organizzano un concerto in diretta streaming destinato alle case di riposo e, più in generale, a tutti gli anziani del territorio. Lo spettacolo musicale è in programma giovedì 10 giugno dalle 15.30 alle 17, e sarà visibile sui canali YouTube di Auser e del Comune.

“Due cori molto importanti riprenderanno la loro attività dopo che per tanto tempo sono stati fermi a causa della pandemia – spiega Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale – il 10 giugno, da una sala prestigiosa come quella del consiglio comunale di Lecco, canteranno per tutte le strutture residenziali e i centri diurni della provincia di Lecco, cercando di rendere felici le persone anziane”.

Per l’occasione sarà presentato anche un video, “Sempre pronti a dar la mano…”, che ripercorre la storia musicale dei due cori. Il video sarà pubblicato sulla pagina YouTube del Comune di Lecco.

“Con il concerto del 10 giugno finisce idealmente il progetto Arte Vaga_mente promosso dall’amministrazione comunale con lo scopo di portare la cultura a domicilio, mentre iniziano le tante attività culturali che l’Auser promuove da anni sul territorio – afferma Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco. La diretta e il video dedicato ai cori saranno liberamente fruibili sul canale YouTube del Comune di Lecco, con l’obiettivo di portare la cultura anche all’interno delle case di riposo, come elemento di ripartenza e di rigenerazione per i nostri anziani”.

Non solo cori, tante le iniziative che saranno organizzate per animare l’estate degli anziani del territorio da Auser Progetto Essere, Auser Olginate e Auser Cernusco. “I nostri centri di promozione sociale già viaggiano a pieno ritmo, e questo è anche il segno della voglia di riprendere un’attività che per troppo tempo è rimasta ferma”, conclude il presidente Dossi.