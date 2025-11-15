Cori scolastici in scena a Lecco: la rassegna “InCANTO” celebra la forza educativa della musica

Giovedì 13 novembre all’Auditorium Casa dell’Economia la seconda edizione organizzata dall’Istituto Comprensivo di Galbiate

In scena i cori di Galbiate, Castellanza, Lissone e Lecco 2, sostenuti anche da ex alunni che hanno offerto supporto vocale e strumentale

LECCO – L’Auditorium Casa dell’Economia di Lecco si è riempito di voci e di emozioni nella serata di giovedì 13 novembre, quando è andata in scena la seconda edizione della Rassegna dei Cori Scolastici “InCANTO”, iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo di Galbiate. Un pubblico numeroso ha seguito con attenzione le esibizioni, partecipando a un evento che ha messo in dialogo alcune tra le realtà corali scolastiche più rappresentative della Lombardia.

Protagonisti sul palco il coro dell’Istituto Comprensivo di Galbiate, diretto da Giulia Molteni con il supporto di Massimo Carsana; il coro Vocal Dreams dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza, guidato da Stefano Torresan; il coro I Coriandoli dell’Istituto Comprensivo I Mariani di Lissone, diretto da Angela Carta e accompagnato al pianoforte da Francesco Paolillo; e infine il coro Don G. Ticozzi dell’Istituto Comprensivo Lecco 2, diretto da Giorgio Spreafico con il pianista Michele Santomassimo.

Nel corso della serata è emerso con chiarezza il valore educativo della pratica corale: un’esperienza capace di unire, far crescere e offrire ai ragazzi spazi di ascolto e collaborazione. Cantare insieme, hanno ricordato i promotori, significa sperimentare la bellezza e dare forma a un percorso umano condiviso. Un messaggio rafforzato anche dalla partecipazione di ex alunni che, rimasti legati alle proprie radici musicali, hanno scelto di affiancare i più giovani con un supporto vocale e strumentale.

Tra le presenze istituzionali, una delegazione di Harmonia Gentium Lecco, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Adamo Castelnuovo e il Maestro Luigi Marzola, direttore delle attività polifoniche e della Scuola Superiore per Direttori di Coro della Fondazione Guido d’Arezzo. Marzola, già docente del Conservatorio di Milano, ha condiviso un ricordo significativo: “L’esperienza didattica più complessa e formativa è stata per me quella come docente di educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado, per certi versi ancora più impegnativa di quella vissuta come docente del Conservatorio.”

Il Maestro ha poi rivolto un pensiero ai ragazzi e agli insegnanti, sottolineando la forza educativa della musica: “La capacità di sviluppare ascolto, condivisione e gioia della musica è un dono che vi accompagnerà per tutta la vita… Sono molto contento di aver rivissuto tutte quelle esperienze che facevo anni fa e di vedere che state dando così tanta vitalità all’attività corale.”

A raccogliere gli applausi finali, l’Istituto Comprensivo di Galbiate e la direttrice Giulia Molteni, promotrice dell’iniziativa, insieme ai maestri Massimo Carsana, Angela Carta, Francesco Paolillo, Giorgio Spreafico, Michele Santomassimo e Stefano Torresan. Un ruolo decisivo anche quello dei genitori, che hanno garantito supporto organizzativo contribuendo alla buona riuscita della rassegna.

“InCANTO” si conferma così un appuntamento di riferimento nel panorama corale scolastico regionale, un luogo in cui scuola, musica e comunità trovano un equilibrio raro, capace di generare bellezza e di lasciare un segno nei ragazzi e in chi li accompagna.