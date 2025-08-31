Coro Alpino Lecchese protagonista a Fuipiano per la serata dedicata ai 100 anni della croce sul Resegone

Venerdì, il concerto dei cori ha animato la Chiesa Parrocchiale di Fuipiano

Serata inserita nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni della posa della Croce del Resegone

FUIPIANO – Un’atmosfera di festa e commozione ha caratterizzato le celebrazioni per i 100 anni della posa della Croce del Resegone. Venerdì 29 agosto, la Chiesa Parrocchiale di Fuipiano ha accolto un concerto straordinario a cura del Coro Alpino Lecchese e del Coro Cai Valle Imagna – La Combricola, in occasione di un evento che ha unito musica, tradizione e spiritualità.

Il pubblico, numeroso e caloroso, ha gremito la chiesa e il sagrato, partecipando con entusiasmo all’esibizione. A dare il via al concerto è stato il Coro Cai Valle Imagna La Combricola, diretto dal Maestro Filippo Manini, che ha proposto brani tradizionali della valle, tra cui “Monte Serrada”, dedicato al Resegone, e “Maria Lassù” in onore della Madonna.

Il Coro Alpino Lecchese, guidato dal maestro Francesco Bussani, ha accolto con entusiasmo l’invito a rendere omaggio al centenario della Croce del Resegone. Tra i momenti più attesi, l’esecuzione in prima assoluta del brano “Eterno Resegun”, composto nel 2022 da Lucio Mosè Benaglia. L’autore ha voluto celebrare la montagna che “divide e unisce due territori diversi tra loro”, prevedendo due versioni del pezzo: quella originale in dialetto valmagnino e una tradotta in dialetto lecchese dal presidente onorario del coro Alpino Lecchese Giuseppe Nogara. Il concerto ha incluso anche il celebre “El Resegun” e altre composizioni tra cui “Suspir da l’Anime”, “Il Signore delle cime”, “La Leggenda della Grigna”, “Cant del not in montagna”, “Monte Canino” e “La Barbiera degli Alpini”.

L’evento si è intrecciato con il momento spirituale legato alla Madonna della Cornabusa. La statua in bronzo della Madonna, benedetta nel santuario della Cornabusa durante la messa del pomeriggio, è stata portata in processione il 30 agosto fino alla cima del Resegone. Qui, in occasione della Santa Messa celebrata per il centenario della Croce, la Madonna è stata deposta accanto alla croce, come previsto dal volere dell’ideatore Stefano Frosio e degli abitanti della Valle Imagna.

A conclusione della serata, dopo l’intervento di Stefano Frosio che ha consegnato ai cori una medaglia commemorativa in bronzo raffigurante la Croce del Resegone, la Madonna della Cornabusa e le effigi di Papa Giovanni e Alessandro Manzoni, i due cori si sono uniti nell’interpretazione di “La Montanara” e “Benia Calastoria”. Gli applausi del pubblico sono stati incessanti, culminando in una standing ovation che ha suggellato un evento all’insegna della musica, della devozione e della memoria storica.