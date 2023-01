Coro San Giorgio di Acquate: grandi successi tra Germania e Italia

Tre concerti sotto un unico cartellone: “Musica Senza Frontiere” tra passione, musica e solidarietà

Un progetto condiviso con gli amici bavaresi del Coro St Maximilian

LECCO – Bilancio più che positivo per la trasferta tedesca e i concerti italiani che hanno visto protagonisti il Coro San Giorgio di Acquate, il Coro St Maximilian, il Max Vocal di Monaco di Baviera e l’Orchestra Musicalmenno di Almenno San Bartolomeo. Tre concerti sotto un unico cartellone “Musica Senza Frontiere” con l’obiettivo di sostenere iniziative di solidarietà.

Oltre 800 spettatori presenti il 30 dicembre nella Herkulessaal della Residenz di Monaco di Baviera per Renovabis, un concerto molto emozionante per la location prestigiosa, la sala da concerti più grande della Baviera, dove cantano e suonano artisti di fama internazionale, ma anche per la presenza del Chor Pokrow, il coro della cattedrale Ucraina di Monaco, la serata era dedicata ad un iniziativa benefica a favore dei bambini rifugiati di Kiev, con l’esecuzione di alcuni canti tradizionali.

Oltre ai concerti, come da programma, anche la partecipazione alla Santa Messa di fine anno nella chiesa di San Maximilian a Monaco, quasi una Notre Dame lungo l’Isaar, e il Concerto di San Silvestro.

“Qui siamo stati testimoni di una tradizione molto sentita quella di rimanere in chiesa dopo il Te Deum ad ascoltare canti natalizi fino alle 20.30 nonostante il freddo, ma la chiesa di Monaco fornisce anche coperte e una bevanda calda in questo caso”, raccontano ancora con grande emozione i cantori acquatesi.

“Il 6 gennaio gli amici bavaresi ci hanno raggiunto in Italia per i due concerti programmati a Bergamo e Milano – proseguono – in entrambi i casi successo di pubblico e riflettori accesi ai temi di solidarietà proposti, a Bergamo per la Cooperativa Lavoriamo Insieme e per Spazio Autismo, a Milano per il Cuamm Medici con l’Africa, auditorium al completo dei suoi 500 posti e tanto pubblico anche nella chiesa del Carmine a Milano”.

Programma identico per tutti e tre i concerti, un programma musicale che ha dato spazio a orchestra e i cori che in vari momenti si sono alternati, in varie formazioni con o senza accompagnamento, in un repertorio di brani di autori celebri, classici natalizi, ma anche di compositori contemporanei che hanno scritto e arrangiato alcuni brani per l’ occasione come Lucio Benaglia del coro San Maximilian e organista della missione Italiana di Monaco e Stefano Aldeghi del Coro San Giorgio alla direzione si sono alternati Francesco Mazzoleni di Musicalmenno Gerald Haussller del coro di Monaco e Gianmarco Aondio del coro San Giorgio.

A rendere ancora più memorabile la trasferta a Milano l’occasione di accompagnare la Santa Messa delle 17,30 nel Duomo di Milano, tra l’altro trasmessa dal canale You Tube della diocesi, un’occasione di grande valore in quanto sia il San Giorgio che il San Maximilian e il Max Vocal nascono come cori liturgici delle rispettive parrocchie, grande anche l’ emozione dei tedeschi quando l’Arciprete del Duomo, Mons Gianantonio Borgonovo, ha rivolto a sorpresa un caloroso saluto in tedesco agli ospiti.

Grandi soddisfazioni per Il Coro San Giorgio il coro San Maximilian e l’orchestra Musicalmenno tutti in perfetta sintonia per questo progetto musicale che sicuramente non sarà l’ultimo di una collaborazione attiva ormai da anni all’insegna della passione per la musica e al comune intento di crescita artistica con uno sguardo anche al mondo del volontariato e della solidarietà, progetti condivisi e amicizie che si consolidano grazie alla musica e alla comunione di intenti, queste sono le premesse di questo nuovo anno… e siamo solo all’ inizio.