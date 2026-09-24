Cos’è il Poliporo Frondoso? Una curiosità micologica dal fotografo Mauro Lanfranchi

“Un fungo piuttosto raro che cresce alla base dei ceppi di castagno”

Il lecchese ha voluto condividere con i nostri lettori una particolare foto naturalistica

LECCO – “Serve anche una profonda conoscenza botanica, micologica, faunistica per chi fa foto naturalistiche di montagna. La bella foto serve, ma per venderla è necessario abbinarla anche una descrizione esatta e precisa. I nomi dei fiori per esempio, possono cambiare nel corso degli anni a seguito di nuove catalogazioni, così come quelli dei funghi, tutte informazioni necessarie perché solo così si svolgere un lavoro a regola d’arte”.

Le parole sono quelle del fotografo Mauro Lanfranchi e risalgono all’ormai lontano 2018 quando concesse una intervista al nostro quotidiano on-line per raccontare la sua splendida carriera cominciata alla fine degli Anni ’70. E proprio quelle parole ci sono subito tornate alla mente oggi, quando il lecchese ha voluto condividere una foto naturalistica che è possibile definire una vera e propria chicca capace di accendere tanta curiosità. E così è stato lo stesso Lanfranchi a spiegarci, con la consueta precisione, i due strani funghi che tiene in mano nell’immagine.

“Gentili amici di LeccoNotizie, questa mattina (mercoledì, ndr) durante una delle mie numerose escursioni micologiche, mi sono imbattuto in due meravigliosi esemplari di Poliporo Frondoso (Polyporus Frondosus) comunemente chiamato Barbino. E’ un fungo piuttosto raro che cresce alla base dei ceppi di castagno di cui è saprofita-parassita. Di norma si ripresenta nello stesso posto ogni due anni e può raggiungere il peso record di 15/20 kg. Nel mondo, ma soprattutto in Giappone, è conosciuto col nome di Maitake ed è ricercato per le sue proprietà antitumorali. Di norma, dopo accurata bollitura, viene messo sott’olio e, a quanto mi risulta, è un ottimo fungo”.