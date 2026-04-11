Cultura. Alla Piccola il secondo appuntamento di “Le stelle sul soffitto”

Appuntamento oggi, sabato, alla Piccola a partire dalle 16

Dalle 18.30 “asta silenziosa” con lo storico dell’arta Michele Tavola

L’iniziativa “Le stelle sul soffitto” prosegue con un secondo appuntamento, oggi pomeriggio all’Urban Center della Piccola, in piazza Cassin a Lecco.

Nato con lo scopo di supportare la “Lecco School” di Al Nuseirat tramite il progetto “Gaza Chiama Lecco Risponde”, l’evento è stato presentato lo scorso 21 marzo nelle sale di “Officina Badoni”. Durante il precedente incontro i volontari dell’associazione avevano mostrato il libro illustrato omonimo, creato grazie alla collaborazione di venticinque scrittori e altrettanti illustratori. Presenti nel libro – insieme a diversi autori locali – scrittori di chiara fama come Lodovica Cima, Marco Scardigli, Sara Rattaro e Alessandro Barbaglia, oltre a illustratori di livello internazionale come Luigi Cavenago, Jordi Lafebre, Nicolas Nemiri e Vittoria Macioci.

L’appuntamento di oggi si aprirà alle 16.30 con un laboratorio teatrale intitolato “Le avventure di Sam BaGonzo: oltre il soffitto”, curato da Gigi Maniglia con la collaborazione del chitarrista Pier Panzeri (partecipazione gratuita per bambini dai 6 ai 10 anni).

A partire dalle 18 si aprirà il dj set e, dalle 18.30, inizierà l’asta silenziosa che vedrà in vendita le venticinque stampe – in carta di pregio ed edizione unica – con le illustrazioni dagli artisti. A curarla sarà lo storico dell’arte Michele Tavola.

Durante il pomeriggio sarà possibile, donando una cifra contenuta, ottenere una copia del libro “Le stelle sul soffitto” e una stampa in formato 21×34 delle illustrazioni.