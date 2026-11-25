Appuntamento giovedì 26 novembre alle 21

Attiva anche la mostra che commemora gli 80 anni dal voto per le donne

LECCO – Anche il circolo “Promessi sposi” di Lecco ricorderà la “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”, in due maniere differenti.

L’appuntamento principale è la lettura scenica “Testimonianze” – Storie di donne che hanno subito violenza”, organizzata da “Il filo teatro”, con la partecipazione degli allievi della scuola di recitazione.

“I nostri allievi leggeranno dei brevi brani con le testimonianze di donne che hanno subito una violenza – dichiara Franco Piloni, membro della compagnia – abbiamo scelto episodi non particolarmente cruenti, ma eventi quotidiani che spesso le donne non riconoscono neanche come violenza”.

La lettura scenica sarà proposta giovedì 26 novembre alle 21 e sarà a ingresso gratuito. Al termine sarò organizzato un breve dibattito in collaborazione con “Telefono donna”.

Resterà aperta fino al 30 novembre – negli orari di apertura del Circolo – la mostra che ricorda gli 80 anni passati dal giorno in cui anche alle donne italiane è stata concesso il diritto di voto.