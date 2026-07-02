Cultura, dalla Regione Lombardia oltre 126 milioni per il triennio 2026-2028

Previsti investimenti per musei, cinema, teatri, digitalizzazione dei beni culturali e sostegno alle comunità locali

“La cultura non è un privilegio per pochi, ma un diritto accessibile a tutti e un’infrastruttura centrale per lo sviluppo e l’occupazione”, ha dichiarato il relatore Diego Invernici illustrando il provvedimento

MILANO – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a maggioranza il Programma triennale per la cultura 2026-2028, il documento che definirà gli indirizzi strategici a sostegno delle istituzioni e degli operatori culturali del territorio per i prossimi tre anni.

Il via libera è arrivato nel corso della seduta del Consiglio regionale del 30 giugno. Il Piano prevede uno stanziamento complessivo superiore a 126 milioni di euro nel triennio, suddivisi tra 25,5 milioni di risorse regionali autonome, 34 milioni provenienti dal PNRR, 17,6 milioni dai fondi europei POR-FESR e 49 milioni tra risorse Interregionali e Piano Lombardia.

Tra gli obiettivi principali figurano la tutela del patrimonio archeologico e museale, la valorizzazione delle tradizioni locali e il rafforzamento dell’offerta culturale, con particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità e per le fasce di popolazione più fragili.

“La cultura rappresenta un asset identitario e un motore economico fondamentale per la nostra regione – ha dichiarato il relatore del provvedimento, Diego Invernici (FdI) – Con questo Piano cambiamo paradigma, dimostrando che la cultura non è un privilegio per pochi, ma un diritto accessibile a tutti e un’infrastruttura centrale per lo sviluppo e l’occupazione. Portiamo la bellezza in mezzo ai lombardi attraverso strumenti innovativi, connettendo i territori e valorizzando le comunità locali. Dai finanziamenti per rendere cinema e teatri accessibili in ogni provincia, offrendo così anche ai ragazzi delle periferie la magia dello spettacolo dal vivo, fino agli spazi per gli anziani, questo programma dimostra che la cultura contrasta il disagio sociale ed è persino uno strumento di sanità preventiva”.

Il Programma assegna inoltre un ruolo centrale alla digitalizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di collaborazioni tra pubblico e privato. Tra le novità previste rientrano l’istituzione dei Tavoli della cultura per rafforzare i presìdi culturali locali, il recupero del patrimonio artistico appartenente alle aziende sanitarie e alle fondazioni ospedaliere lombarde, il rilancio organizzativo della Lombardia Film Commission e l’attuazione del Masterplan della legacy olimpica.

Il Piano interviene anche sul fronte del welfare culturale, prevedendo azioni strutturate a favore della lettura attraverso iniziative come “Nati per Leggere” e il “Patto Regionale per la lettura”, con il coinvolgimento di scuole, ospedali, università e istituti penitenziari. Previsto anche il sostegno allo spettacolo dal vivo con l’istituzione di una Music Commission regionale e nuovi bandi dedicati al settore cinematografico. Spazio, infine, alla valorizzazione dei borghi storici e del patrimonio immateriale, oltre che alle celebrazioni voltiane del 2027 e all’evento internazionale “FUTURA”.

Nel corso della discussione in Aula sono stati approvati tre ordini del giorno presentati da Paola Bocci (PD). Due impegnano la Giunta a rafforzare il sostegno alle filiere culturali e creative nell’ambito della programmazione dei fondi europei regionali e a garantire continuità alle politiche di sostegno al settore audiovisivo e cinematografico. Il terzo, sottoscritto anche da Michele Schiavi (FdI), riguarda la valorizzazione delle librerie indipendenti e di prossimità come presìdi culturali territoriali.

L’Assemblea ha inoltre approvato un emendamento presentato da Paola Bulbarelli (FdI), che introduce nel Programma la promozione della Rete Regionale delle Case Museo tra gli ambiti di intervento.

Durante il dibattito sono intervenuti i consiglieri regionali Samuele Astuti (PD), Paola Bulbarelli (FdI), Anna Dotti (FdI), Sergio Gaddi (FI), Christian Garavaglia (FdI), Paola Pizzighini (M5Stelle), Andrea Sala (Lega), Michele Schiavi (FdI) e Massimo Vizzardi (Gruppo Misto).

In chiusura del confronto, l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso ha evidenziato il percorso che ha portato alla definizione del Programma: “Questo Piano, nato dall’ascolto degli operatori e dal contributo di tutto il Consiglio regionale, indica una direzione chiara per fare della cultura una leva strategica di coesione e crescita. Lo dimostrano gli investimenti senza precedenti per lo spettacolo dal vivo, la digitalizzazione, il welfare culturale e il rilancio dell’audiovisivo, valorizzando sia le grandi sia le piccole realtà”.