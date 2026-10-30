Cultura, Lecco punta sul suo patrimonio: “Ci sono tante risorse da valorizzare”

Intervista all’assessore Cinzia Bettega

Lecco Capitale della Cultura 2030? “Non solo eventi, ma un progetto per la città”

LECCO – I consumi culturali tornano a crescere, ma l’accesso agli eventi e alle iniziative resta una questione centrale, soprattutto per le fasce di popolazione che devono fare i conti con le difficoltà economiche. È da questo scenario che prende le mosse il confronto con l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Cinzia Bettega, chiamata a delineare le strategie dell’amministrazione per valorizzare il patrimonio cittadino, rafforzare il rapporto tra cultura e turismo e guardare alla candidatura di Lecco a Capitale italiana della Cultura 2030.

Un progetto, quest’ultimo che, come spiegato, “non dovrà limitarsi a una serie di appuntamenti, ma diventare un’occasione per mettere in rete associazioni, istituzioni e realtà del territorio, lasciando risultati duraturi anche indipendentemente dall’esito della candidatura”.

Ecco l’intervista:

I consumi culturali sono in crescita, ma resta il problema dell’accessibilità. Secondo l’Osservatorio di Confcommercio, la spesa media mensile per la cultura è salita a 94 euro nel 2025, pur restando sotto i livelli pre-pandemia. Come intende il Comune di Lecco ampliare la partecipazione culturale, soprattutto tra giovani, famiglie e persone che rinunciano agli eventi per ragioni economiche?

I dati nazionali mostrano quanto il settore culturale sia rilevante anche dal punto di vista economico. Secondo le stime riportate dal Sole 24 Ore, il sistema produttivo culturale e creativo genera circa 115 miliardi di euro di Pil, una cifra che arriva a 310 miliardi, pari al 15,4% del prodotto interno lordo, considerando anche la filiera allargata al turismo. Sono numeri importanti, ma credo che il valore della cultura vada letto soprattutto nella sua capacità di qualificare l’identità di una città, favorirne lo sviluppo sociale e renderla più attrattiva anche dal punto di vista turistico. Su questo siamo perfettamente in linea con gli intendimenti dell’amministrazione Boscagli, anche se trasformare questi obiettivi in azioni concrete è più complesso. La cultura deve avere un ruolo di primo piano e, se adeguatamente valorizzata, può diventare un volano di sviluppo per la comunità lecchese. Una delle sfide più importanti riguarda proprio i giovani: dobbiamo continuare a interrogarci su come avvicinarli alle proposte culturali e renderli partecipi

In questa prospettiva si inserisce anche il tema della rigenerazione urbana. Penso, per esempio, alla Piccola, che può diventare uno spazio capace di ospitare iniziative culturali di ampio respiro, come già avvenuto con i concerti, e al rapporto con altri progetti cittadini, tra cui la ZIS presso il vicino Politecnico. L’obiettivo è fare in modo che i luoghi recuperati non siano soltanto spazi fisici riqualificati, ma diventino anche occasioni di incontro, partecipazione e produzione culturale.

Lecco guarda alla candidatura a Capitale italiana della Cultura 2030. Quali sono i primi passi concreti che l’amministrazione intende compiere per trasformare questa proposta in un progetto strutturato? È già previsto un percorso di confronto con associazioni culturali, operatori, istituzioni e categorie economiche per costruire una candidatura condivisa?

“Ci stiamo lavorando e ho già avuto modo di confrontarmi con alcuni rappresentanti culturali del territorio. Ho trovato una vivacità, un’attenzione e una voglia di partecipazione che rappresentano una base importante su cui costruire il progetto.

L’idea è creare una rete di persone, associazioni ed enti che credano in questo percorso e siano disponibili a lavorare insieme. La candidatura, infatti, deve essere soprattutto un motore di relazioni e progetti, capace di produrre risultati concreti per la città e per il territorio.

Stiamo aspettando le linee guida ma è importante chiarire fin da subito che non vogliamo costruire una semplice rassegna di eventi per l’occasione. Al contrario, i progetti dovranno avere un valore duraturo e contribuire a creare cultura in modo stabile, anche attraverso la valorizzazione e la sistemazione dei luoghi che la ospitano. La candidatura può rappresentare un’opportunità anche se non dovesse andare in porto: il lavoro avviato, le relazioni costruite e i progetti elaborati non andranno perduti, ma continueranno a produrre effetti positivi. È questo, a mio avviso, uno degli aspetti più importanti del percorso.

La cultura può essere anche un motore economico per il territorio. Le esperienze culturali possono generare ricadute sul turismo, sulla ristorazione e sul commercio. Come pensa di integrare l’offerta culturale lecchese con quella turistica e commerciale, facendo in modo che i visitatori si fermino in città e producano benefici anche per le attività locali?

“Dobbiamo innanzitutto prendere coscienza del fatto che il mondo del turismo è cambiato profondamente negli ultimi anni, e non soltanto dopo la pandemia. Anche l’avvento dell’intelligenza artificiale sta modificando il modo in cui le persone organizzano il tempo libero e pianificano i propri viaggi. Nel nostro territorio dobbiamo distinguere tra gli escursionisti, che arrivano per una visita di poche ore, e i turisti che scelgono di fermarsi per più giorni. Per questi ultimi è necessario costruire una proposta più ampia, capace di offrire esperienze diverse e invogliare a prolungare il soggiorno. Il Comune può svolgere un ruolo importante nel coordinamento dei servizi e nella costruzione di una proposta che non si fermi ai confini cittadini, ma coinvolga anche i Comuni vicini. Chi sceglie Lecco come destinazione turistica e decide di pernottare deve poter accedere facilmente a un sistema integrato di informazioni, servizi e opportunità culturali, anche nei territori limitrofi. È una sfida significativa, che richiede anche investimenti e una strategia condivisa. Dobbiamo individuare con chiarezza ciò che rende unico il nostro territorio e riuscire a comunicarlo in modo efficace. La cultura può contribuire in maniera decisiva a questo obiettivo, creando motivi ulteriori per visitare Lecco e offrendo ricadute positive anche alle attività economiche locali.

Quale identità culturale vuole dare a Lecco nei prossimi anni? Tra il patrimonio manzoniano, i musei, il teatro, la letteratura e il rapporto con il lago e le montagne, quali elementi ritiene più strategici per distinguere la città? E quali risultati concreti vorrebbe raggiungere entro la fine del mandato, indipendentemente dall’esito della candidatura a Capitale della Cultura?

Lecco possiede una storia industriale ricca e importante, che finora è stata poco valorizzata dal punto di vista culturale. È un tema che fa parte del programma dell’amministrazione e sul quale vorremmo lavorare, cercando di integrarlo con gli altri elementi che caratterizzano l’identità culturale cittadina.

Accanto a Villa Manzoni, ci sono personaggi, patrimoni storici e percorsi letterari che meritano di essere riscoperti e valorizzati. Penso, per esempio, alla Scapigliatura: le due giornate dedicate a questo tema che si sono svolte a settembre, con visite e momenti dedicati, hanno registrato il tutto esaurito, dimostrando a mio avviso che esiste un interesse concreto per proposte capaci di raccontare la città anche attraverso aspetti meno conosciuti. Lecco ha molte risorse sulle quali costruire un’offerta culturale riconoscibile, mettendo in relazione la sua storia, la letteratura, il patrimonio industriale e il contesto naturale del lago e delle montagne.

Un elemento fondamentale è la collaborazione con le realtà culturali del territorio. Ci sono tante associazioni con cui lavorare e che già propongono iniziative di ottimo livello. È un patrimonio di competenze ed energie che dobbiamo valorizzare, costruendo percorsi condivisi e dando continuità alle proposte. L’obiettivo è proprio questo: lavorare insieme per rafforzare l’identità culturale di Lecco e lasciare risultati che possano durare nel tempo, al di là della candidatura a Capitale italiana della Cultura.