Cultura. Lo “Spazio Volante” di Lecco si tinge di giallo

Quattro “giallisti” tra oggi e domani in via Bovara

Giovedì 24 l’incontro con Robecchi sulla “Cicogna”

“Quattro autori al prezzo di due”, questa è la nuova formula di eventi creata dalle Libraie volanti. Le presentazioni organizzate questa settimana allo “Spazio volante” di via Bovara di Lecco saranno a due voci, tre autori e un’autrice “in giallo”. Interessante sarà proprio lo scoprire il confronto tra stili e caratteristiche con cui viene raccontato questo popolare genere narrativo (ingresso libero, fino esaurimento posti).

Oggi alle 18.30 saranno Franco Vanni e Alessandro Bongiorni a inaugurare questa nuova formula coi rispettivi volumi, “Morte e miracoli del numero 3” (Baldini+Castoldi) e “Uomini a pezzi” (Mondadori).

Vanni è un cronista, scrittore e insegnante all’Accademia del giallo di Milano. “Morte e miracoli del numero 3” è il suo quinto romanzo, a oltre un lustro da “La regola del lupo”, pubblicato nel 2019 sempre da Baldini+Castoldi.

Giornalista pubblicista è anche Bongiorni, autore di diversi romanzi, tra cui possiamo ricordare la serie con protagonista il vicecommissario Rudi Carrera, iniziata nel 2014 con “La sentenza della polvere” e di cui “Uomini a pezzi” è il quarto ed esplosivo capitolo.

Domani, a partire alle 18, saranno Rosa Terruzzi e Paolo Roversi i protagonisti dell’evento. Terruzzi è giornalista molto nota sul territorio lombardo, scrittrice e presentatrice televisiva. Teruzzi presenterà il suo libro “Trappola nella nebbia”, pubblicato da Sonzogno lo scorso aprile e nuovo capitolo delle avventure di Libera Cairati, la fioraia-detective del Giambellino. Insieme a lei sarà presente Roversi col suo “Il mestiere del buio” (Piemme). Il libro sarà un’anteprima assoluta, visto che la sua uscita è prevista per il 22 settembre.

Il terzo appuntamento della mini-rassegna avrà come protagonista Alessandro Robecchi e il suo ultimo libro, “Omicidi Srl”. La novità questa volta starà nella sede in cui verrà presentato, ossia la “Cicogna” di Lecco Boats. Appuntamento alle giovedì 24 settembre alle 21; dalle 21.50 sarà poi possibile effettuare una crociera notturna nel golfo di Lecco.