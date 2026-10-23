Cultura. Michele Piatti, reading ad alta quota

Racconterà la salita del Ruwenzori

L’incontro sabato 24 ottobre alle 21 al Bietti Buzzi

LECCO – Il docente e scrittore Michele Piatti porterà il resoconto della sua ascesa ugandese del monte Ruwenzori su un’altra montagna lecchese, il Grignone.

Sabato 24 ottobre alle 21, nella sala del rifugio Bietti Buzzi, Piatti organizzerà un reading teatrale intitolato “Le montagne viste dalla Luna”, col resoconto della sua impresa.

Il significato di Ruwenzori è “montagna della neve” – o in alternativa, “montagna della pioggia” – ed è stato scalato dal Duca degli Abruzzi nel lontano 1906, ma anche dall’esploratore Henry Morton Stanley, motivo per cui è nota nei paesi anglosassoni anche come Stanley Peak.

Durante il reading, Piatti si perderà nel labirinto pluviale della foresta e delle ascese montane, in un racconto che non parlerà solo di natura, ma anche di colonialismo; una storia interessante, tutta da ascoltare.

Michele Piatti è un alpinista e scrittore. Al momento ha pubblicato tre libri: l romanzo “Favola di Bologna”, il diario di viaggio “Altre Patagonie” e il racconto storico “Trafilieri e partigiani”, in ricordo del 75° anno dalla fondazione del circolo “Libero pensiero” di Lecco.