Cultura. Nuova lettura teatrale dedicata ad Alfonsina Strada per gli “Architetti delle parole”

L’appuntamento è per oggi sabato 14 marzo alle 17, con ingresso gratuito sino a esaurimento posti.

“Una storia originale di emancipazione femminile”

PADERNO D’ADDA – Inizierà dalla sala consiliare “Cascina Maria” di Paderno d’Adda il viaggio lecchese di “Alfonsina Strada – La figlia del vento”, l’ultima lettura teatrale creata dagli “Architetti delle parole”, il duo formato dall’attore masnaghese Carlo Arrigoni e dal poeta Mattia Cattaneo. L’appuntamento è per sabato 14 marzo alle 17, con ingresso gratuito sino a esaurimento posti.

L’incontro è inserito nella programmazione dedicata alla “Giornata internazionale della donna”. I due artisti raccontano la storia di una donna sicuramente diversa dalle altre, in un’epoca molto differente da quella attuale.

“Alfonsina Strada è stata la prima donna a partecipare al Giro d’Italia maschile, nel 1924 – dichiara Arrigoni – aveva una forte passione per la bicicletta e proprio grazie a questa è riuscita a emergere, in un periodo in cui non era certo semplice farlo. Noi la raccontiamo attraverso alcuni aneddoti, partendo dalla sua prima bici e concludendo con la partecipazione al Giro d’Italia”.

Per progettare questa lettura teatrale Arrigoni e Cattaneo hanno preso ispirazione dal libro “Più veloce del vento” (Einaudi Ragazzi, 2016), scritto da Tommaso Percivale. “Abbiamo scelto di costruire questo spettacolo perché ci sembrava una storia molto originale di emancipazione femminile – conclude Arrigoni – la prima a Tavernerio lo scorso mese è andata molto bene, anche il pubblico ha dimostrato di apprezzarla”

Alfonsina Strada, nata Alfonsa Rosa Maria Morini, è stata una ciclista professionista per quasi tre decadi, appendendo la bicicletta al chiodo nel 1936, a quarantacinque anni. In carriera, oltre al Giro d’Italia del 1924, ha partecipato per due volte anche al Giro di Lombardia, nel 1917 e 1918.