Cultura. Teatro e cinema allo Spazio Video Lecco

Si aprirà con “Sonno”, di e con Nicola Bizzarri

A seguire la proiezione del cortometraggio “Alveare”

LECCO – Duplice appuntamento domenica 27 settembre nel nuovissimo Spazio Video Lecco di via Oslavia 5. Grazie alla collaborazione con Stendhart, il pubblico potrà godersi uno spettacolo teatrale e la proiezione di un cortometraggio.

Lo spettacolo è “Sonno – Paure e deliri notturni”, scritto, diretto e interpretato dall’attore lecchese Nicola Bizarri.

Nella rappresentazione vengono narrati i misteri del mondo del sonno e delle parasonnie. Il racconto viaggia tra l’ironico e il documentaristico, ed è diviso in due parti distinte: la prima più scientifica, la seconda più interpretativa, con l’attore che porterà in scena quello che accade alle persone durante la cosiddetta “paralisi del sonno”

A seguire verrà proiettato il cortometraggio “Alveare”, scritto dallo sceneggiatore Mattia Conti, diretto da Federico Videtta – proprietario di “Spazio Video Lecco” – e interpretato dagli allievi del corso “CineLab”.

Il corto racconta una comunità di sole donne sospesa fuori dal tempo, come le api di un alveare. Cosa può succedere quando questo luogo verrà viene minacciato da un’ingerenza esterna?

La serata inizierà alle 18 e sarà anche l’occasione per presentare il nuovo corso “CineLab”, proposto sia a Oggiono che a Lecco. Ingresso a offerta libera con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 389.05.80.847. Al termine della proiezione seguirà un rinfresco conviviale.