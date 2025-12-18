Da Hokusai a Capolavoro per Lecco: il programma delle mostre 2026 in città

Presentato il calendario 2026 delle mostre

A Palazzo Paure arrivano le opere dell’artista Hokusai

LECCO – Dopo il successo delle grandi esposizioni del 2025, il Sistema Museale Urbano Lecchese rilancia con un calendario articolato e ambizioso per il 2026, che porterà in città nuove mostre, collaborazioni e occasioni di approfondimento culturale, coinvolgendo sedi e realtà diverse del territorio.

Tra gli appuntamenti di punta spiccano le due grandi mostre ospitate a Palazzo delle Paure, promosse da Vi.Di Cultural Srl. Dal 21 marzo al 27 settembre 2026 sarà protagonista “Hokusai e il Giapponesimo. Un confronto tra arte orientale e occidentale”, un’esposizione che metterà in dialogo la tradizione artistica giapponese con quella europea, con inaugurazione prevista il 20 marzo alle ore 18. A seguire, dal 3 ottobre al 22 novembre, spazio alla mostra “Schiavocampo”, dedicata alla produzione dell’artista, con apertura ufficiale il 2 ottobre.

Sempre a Palazzo delle Paure, a cura dell’Associazione Culturale Madonna del Rosario, tornerà anche “Capolavoro per Lecco”, in programma dal 6 dicembre 2026 al 7 marzo 2027, appuntamento ormai consolidato che accompagnerà il periodo natalizio e che vedrà ancora una volta il coinvolgimento attivo dei giovani studenti come guide nel percorso espositivo.

Accanto alle grandi esposizioni, il calendario 2026 prevede otto ulteriori appuntamenti distribuiti tra Torre Viscontea, Biblioteca Civica, Palazzo Belgiojoso e il cortile comunale di Palazzo Bovara, in collaborazione con numerose realtà del territorio, tra cui Officine Gerenzone, ACMT ODV ETS, Les Cultures, CAI Lecco, Confcommercio Lecco, l’Associazione Amici del Presepe, oltre alle scuole.

Alla Torre Viscontea si alterneranno mostre dedicate alla storia produttiva lecchese, alla fotografia, all’alpinismo, all’acquarello internazionale, al viaggio e all’archeologia industriale, fino alla tradizionale esposizione di presepi e diorami che chiuderà l’anno. La Biblioteca Civica ospiterà invece il progetto “Lecco è…Arte!”, laboratorio artistico legato agli artisti del territorio, mentre nel cortile di Palazzo Bovara sarà allestita la mostra dedicata agli 80 anni del diritto di voto alle donne.

“Ci sono sempre più opportunità di trovare in città un’offerta culturale di qualità e appassionante – ha sottolineato la vicesindaca e assessora alla Cultura Simona Piazza –. Siamo molto felici della collaborazione con le diverse realtà che ci supportano e lavorano con noi in questa ricca programmazione, grazie anche al prezioso contributo degli uffici comunali”.

Nel corso della presentazione, Fabio Sanvito di Vi.Di Cultural Srl ha illustrato nel dettaglio le due grandi mostre in arrivo a Palazzo delle Paure, mentre Susanna De Maron, dell’Associazione Culturale Madonna del Rosario, ha ribadito il valore educativo e formativo di Capolavoro per Lecco, soprattutto per i giovani coinvolti come accompagnatori del pubblico.

A entrare nel merito della programmazione complessiva è stata infine Barbara Cattaneo, conservatrice onoraria del SIMUL: “Le mostre in programma spaziano tra temi diversi, tutti fondamentali per la nostra città. Siamo contenti di questa offerta e speriamo di vedere tanti visitatori”.

Un calendario ampio e trasversale che conferma Lecco come città sempre più attenta alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e alla promozione di un dialogo continuo tra arte, storia e comunità.