“Da solo non basto”: i ragazzi di Portofranco in mostra all’Officina Badoni

Dall’11 al 15 febbraio arriva la mostra “Da solo non basto”

Un’immersione nell’universo giovanile anche lecchese con lo scrittore Mencarelli e l’illustratore Bettiol

LECCO – L‘Associazione Portofranco è attiva a Lecco dal 2017, coinvolge circa quaranta adulti tra insegnanti, ex insegnanti e non e un centinaio di ragazzi delle scuole medie superiori, italiani e stranieri di prima e seconda generazione, di fedi e provenienze diverse. Nella sede di via Belvedere ci si aiuta nello studio e nel percorso scolastico, ma non solo. Portofranco vuole essere un ambiente solidale e inclusivo in cui si può essere supportanti anche nel percorso di crescita personale. Sia a Lecco che in altre città in Italia sono oramai migliaia i ragazzi e adulti coinvolti in questa esperienza.

Un’esperienza che sarà possibile conoscere meglio grazie alla mostra “Da solo non basto”, allestita dall’11 al 15 febbraio in l’Officina Badoni in corso Matteotti, 7. La mostra è realizzata attorno ai racconti dello scrittore Davide Mencarelli e illustrata da Giacomo Bettiol. L’esposizione sta facendo il giro d’Italia e nella versione lecchese sarà arricchita da alcuni pannelli che illustrano l’opera di Portofranco in città. Una vera immersione nell’universo giovanile, con l’obiettivo di interpretare l’eco di domande, attese, ferite, desideri e rispondere alle tensioni che lo abitano.

L’inaugurazione è in programma lunedì 10 febbraio alle ore 17, all’Officina Badoni. Sarà presente Alberto Bonfanti (presidente Portofranco Italia, che per la sua opera è stato insignito dell’Ambrogino d’Oro del Comune di Milano) e il giornalista Giorgio Paolucci (curatore della mostra). All’evento interverrà anche Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese, che ha dato vita a Officina Badoni coinvolgendo direttamente il progetto Portofranco attraverso il Concorso di idee “Officina Badoni 2030”, perciò non a caso, dunque, la proposta dei prossimi giorni è ospitata nella sede di corso Matteotti. Parlerà, infine, anche Costanza Bancheri, responsabile di Portofranco Lecco.

La mostra allestita grazie alla collaborazione di Compagnia delle Opere Lecco-Sondrio, Centro Culturale Alessandro Manzoni, Fondazione Don Giovanni Brandolese e, naturalmente, di Officina Badoni.