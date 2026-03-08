“Dalle Radici alla Tavola”: evento a Cascina Selvetto sabato 28 marzo

Tra le attività previste: tour guidato tra gli olivi, degustazione dell’olio “Le Radici con le Ali” e aperipranzo solidale
Sabato 28 marzo a Cascina Selvetto; prenotazioni entro il 22 marzo
GALBIATE – Il progetto Le Radici con le Ali promuove l’evento “Dalle Radici alla Tavola”, in programma sabato 28 marzo 2026 a Cascina Selvetto – Sala al Barro. L’iniziativa celebra la cura del territorio e la comunità, unendo natura, cultura e convivialità.
La giornata inizierà alle 10:45 con il ritrovo presso il parcheggio del Campo sportivo in Via Monte Oliveto 4, Sala al Barro, seguito alle 11:00 da un tour guidato nel sentiero degli olivi e dalla visita alla realtà di Cascina Selvetto.
Alle 12:00 è prevista la degustazione dell’olio “Le Radici con le Ali” con Simonetta Cortella, esperta iscritta al Registro della Regione Lombardia. A seguire, alle 13:00, tutti i partecipanti potranno prendere parte a una tavolata condivisa per un aperipranzo solidale.
La donazione minima consigliata per sostenere il progetto è di €25. La partecipazione è su prenotazione obbligatoria entro il 22 marzo, tramite il link Google Forms.
Si segnala che il percorso tra gli olivi non è accessibile a persone con difficoltà motorie o passeggini, ma chi lo desidera potrà attendere direttamente in Cascina. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato.
Durante la giornata sarà possibile anche acquistare prodotti locali delle cooperative. Per informazioni: oliveto@impresasocialegirasole.org.