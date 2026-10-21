“Désbranés” arriva all’ultima tappa, il progetto si chiude con una notte in rifugio

Iscrizioni aperte per il fine settimana del 14 e 15 novembre in Val Biandino

“Un’occasione per uscire dai soliti schemi e darsi l’opportunità di vivere la quiete della notte in montagna”

LECCO – “Anda via in un sacch, vegnè a cà in un baol”: è questo il tema della terza e ultima tappa del progetto “désbranés” ideato da tre professionisti lecchesi che hanno pensato di fondere le proprie competenze, estremamente diverse, per creare un percorso legato alla montagna in cui coinvolgere i partecipanti attraverso mente, fisico, sensibilità artistica, bellezza e espressività.

Il creativo Giuseppe Villa, la psicoterapeuta Marta Monciotti e il preparatore atletico Dario Valsecchi si metteranno ancora una volta in gioco con la terza proposta inedita, dopo il primo incontro svolto la scorsa primavera a Pian Sciresa (Malgrate) e quello estivo ai Piani Resinelli che hanno riscosso un successo quasi inaspettato.

L’appuntamento è per il week-end del 14/15 novembre quando ai partecipanti verrà proposta una notte al Rifugio Tavecchia, in Val Biandino (Valsassina), sopra l’abitato di Introbio: “Come sempre esploreremo la tematica proposta con linguaggi differenti: useremo il linguaggio del corpo e l’attività fisica guidati da Dario Valsecchi, la parte creativa curata da Giuseppe Villa e le riflessioni emotive e più psicologiche che porterò io – ha raccontato Marta Monciotti -. La montagna ci farà da custode dal pomeriggio fino alla mattina successiva. Il desiderio è sempre lo stesso: incontrarsi, andare oltre le idee preconcette su di sé e sugli altri e vivere a fondo il nostro territorio che con la sua bellezza e semplicità ci offre grandi insegnamenti”.

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La notte al rifugio può essere vista anche come un “problema”: condividere gli spazi, l’intimità del sonno, un luogo sconosciuto, con gente sconosciuta: “Invece crediamo che proprio questi limiti e dubbi che in molti ci hanno già espresso possono essere l’occasione per uscire dai soliti schemi e darsi l’opportunità di vivere la quiete della notte in montagna, il risveglio e le prime luci del mattino, la dimensione del gruppo… – ha concluso Monciotti -. E’ l’ultimo incontro di questo progetto e mentre ci stiamo preparando, riguardando le foto fatte insieme, i riscontri che ci sono stati dati, ci arriva forte l’entusiasmo per quest’ultima tappa”.

Per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno arrivare entro e non oltre il 1° novembre.

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