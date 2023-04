Design. Che successo per la cena coi “Designer trattoria” da Americo

L’incontro organizzato da Prashanth Cattaneo

Diversi professionisti hanno partecipato all’evento

LECCO – Cenare parlando di design… perché no? Questo è il pensiero del gruppo di progettisti “Designer Trattoria” e del pedagogista e giornalista lecchese Prashanth Cattaneo, che li ha invitati a organizzare una delle loro cene all’antica trattoria “Americo” di Belledo.

La cena si è svolta venerdì 31 marzo ed è stata un clamoroso successo, visto che è andata “sold out”. A partecipare sono giunti amici e designer provenienti non solo dal territorio provinciale, ma anche dal milanese e persino da Lugano.

Molto soddisfatto Cattaneo. “Per festeggiare la terza edizione di “Un mondo senza oggetti? No!”, il programma di design talk che curo per il Comune di Olginate, ho voluto invitare a Lecco il collettivo “Designer Trattoria” e organizzare una cena con il loro format che mette insieme con saggezza, provocazione e ironia: design, gastronomia, cultura, vino, bellezza e anche ciò che tutti in fondo amiamo cioè kitsch, trash, porn”.

Il gruppo “Designer trattoria” è un collettivo di professionisti composto da Stefano Citi, Lorenzo De Rosa, Ernesto Iadevaia, Giorgio Laboratore, Claudio Larcher, Filippo Protasoni e anche dal designer lecchese Marcello Pirovano. Le loro “imprese” si possono vedere sull’omonima pagina Instagram.

“Ringrazio l’antica trattoria Americo per averci ospitato e l’amico Marcello Pirovano, primo relatore della prima edizione dei talk di Olginate e fondatore di “Designer trattoria”, per aver creduto in questo evento, oltre a tutte le persone che hanno partecipato” conclude Cattaneo.

Per quanto riguarda il ciclo di incontri sul design, mercoledì 5 aprile a Olginate ci sarà l’ultimo talk, ospite il fotografo Federico Villa.