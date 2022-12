Dicembre al Museo: proseguono le mostre in città

Torre Viscontea, Palazzo Paure e Villa Manzoni

Tre mostre tutte da visitare a tema natalizio e fotografia

LECCO – Prosegue la stagione delle mostre natalizie in città, alcune ci accompagneranno fino al termine delle festività e anche oltre.

L’evento culturale del Natale a Lecco è “Opere Sante” allestita a Palazzo delle Paure. San Nicolò, Patrono di Lecco, e Beato Angelico, il grande maestro della pittura del Quattrocento che raffigurò il vescovo in numerose sue opere sono i protagonisti di questa grande mostra. Esposte nella sede museale di piazza XX Settembre le predelle, concesse in prestito dai Musei Vaticani, dipinte da Beato Angelico e che rappresentano la vita di San Nicola.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale e dalla Comunità pastorale Madonna del Rosario in collaborazione con il Comune di Lecco, si propone l’obiettivo di far incontrare, attraverso la bellezza dell’arte, il mistero della Salvezza di Dio. Sarà visitabile fino al 4 marzo. Costo 2 euro.

Legata al Natale, a Villa Manzoni è aperta la Mostra dei Presepi giunta alla sua XI edizione e allestita presso le scuderie e la cappella della storica dimora dello scrittore. Ideata dall’associazione Amici del Presepio, sarà visitabile fino al 15 gennaio. Costo 2 euro.

E’ invece a ingresso libero la mostra “Uno scatto in avanti” allestita alla Torre Viscontea. Inaugurata in occasione della Giornata Nazionale della Salute Mentale, è una mostra fotografica per trasmettere emozioni e narrare storie

Ingresso libero. Sarà visitabile fino all’8 gennaio.