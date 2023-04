Disagio Giovanile: Raffaele Morelli apre una rassegna di incontri a Lecco

Mercoledì 10 maggio la conferenza di Raffaele Morelli, fondatore e presidente dell’Istituto Riza.

L’assessore Durante: “Lavoriamo sulla prevenzione al disagio giovanile con incontri con autorevoli esponenti del panorama educativo, psicologico e pedagogico”

LECCO – Psichiatra, psicoterapeuta, fondatore e presidente dell’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica: Raffaele Morelli mercoledì 10 maggio alle 20:30 terrà una conferenza intitolata “Le regole indispensabili per il benessere”, presso il Teatro Cenacolo Francescano di Lecco.

La serata, co-progettata tra Comune di Lecco – Servizio Giovani ed Istituto Riza, prevede un intervento del prof. Morelli che, introdotto dall’Assessore Alessandra Durante e di Marta Monciotti (responsabile della sezione di Lecco dell’Istituto Riza), si rivolgerà in primo luogo agli adulti: il tema del benessere verrà affrontato con uno sguardo ampio, alla ricerca di quei codici che da sempre l’essere umano conosce ma che, nell’era attuale, vengono troppo spesso dimenticati.

Il mondo degli adulti ha bisogno di ritrovare il proprio benessere per riuscire a testimoniarlo anche alle nuove generazioni: perché, come diceva James Hillman, solo chi è felice può “trasmettere un effetto di felicità” all’anima degli altri e aiutarla a fiorire.

Nel 1980, Raffaele Morelli assieme ad altri medici e psicologi, fonda l’Istituto Riza come centro di ricerca e studio concepito per divulgare un approccio psicosomatico alla salute. L’ente dà vita a una serie di iniziative, sviluppando il proprio percorso attraverso attività formative, informative e cliniche.

La declinazione contenutistica proposta intende contribuire alle attività che il Servizio Giovani porta avanti in connessione con Ambito di Lecco, ASST Lecco e altri soggetti per integrare come intervento significativo la riflessione del nostro territorio in merito alla situazione socio relazionale fortemente condizionata anche dagli importanti eventi intercorsi negli ultimi anni a più livelli.

“Come Amministrazione continuiamo a lavorare intensamente sul tema della prevenzione del disagio giovanile e delle difficoltà che molti nostri ragazzi ci stanno portando in attenzione. Insieme alle iniziative rivolte e dedicate ai giovani però, ci siamo resi conto della grande necessità di lavorare contemporaneamente con gli adulti: genitori, docenti, allenatori e in generale con le figure educative di riferimento. – spiega l’assessore del Comune di Lecco ai Giovani e alla Famiglia Alessandra Durante – Grazie alla sinergia con diverse realtà del territorio Lecco ospiterà una serie di incontri con autorevoli esponenti del panorama educativo, psicologico e pedagogico che potranno aiutarci a crescere come comunità educante e a migliorare il nostro rapporto con le nuove generazioni riconoscendo l’importanza di sganciarci da modelli educativi superati e che riproponiamo in automatico ma che spesso non rispondono più ai linguaggi, al contesto, al mondo dei nostri ragazzi”.

L’ingresso alla serata è libero, ma su prenotazione al seguente modulo di iscrizione per massimo 5 persone.

Per informazioni contattare il Servizio Giovani Lecco al numero 0341.493790 o alla mail servizio.giovani@comune.lecco.it.