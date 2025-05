Domenica la Giornata internazionale dei musei, gli appuntamenti nel Lecchese

Le iniziative a Villa Monastero e in altre sedi del Sistema Museale della provincia di Lecco

Il tema scelto quest’anno è “The Future of Museums in Rapidly Changing Communities”

LECCO – Domenica 18 maggio la Provincia di Lecco celebra la Giornata internazionale dei Musei Icom il cui tema è “The Future of Museums in Rapidly Changing Communities”, attraverso varie iniziative a Villa Monastero e in alcune sedi del Sistema Museale della provincia di Lecco.

Alle 10.00 nella sala Fermi a Villa Monastero si terrà la proiezione del film “Enrico Fermi e il Lario tra cinema e realtà” in collaborazione con il Lake Como Walking Festival, giunto alla sua terza edizione, a cura dell’associazione Sentiero dei Sogni.

Sarà un’occasione per ammirare il medaglione che raffigura il fisico, realizzato dallo scultore milanese liernese di adozione, Giannino Castiglioni (1884-1971).

Il Lake Como Walking Festival dedicato a “I luoghi del cinema” prevede le consuete Passeggiate d’autore alla scoperta del Sistema Museale della provincia di Lecco, sostenute dalla Provincia di Lecco: il 30 marzo si è tenuta la passeggiata a Lierna, mentre domenica 27 aprile si è tenuta a Oggiono e domenica 22 giugno sarà a Premana.

In occasione del 250° anno dalla nascita di Giovanni Battista Comolli, “Uno scultore neoclassico sul Lago di Como: Giovanni Battista Comolli a Villa Monastero di Varenna e a Villa Melzi di Bellagio”, verrà donata una cartolina che celebra l’artista e il suo legame tra le due ville lariane.

In relazione all’evento congiunto promosso dal Coordinamento delle Ville e Musei del lago di Como dedicato al tema Alberi, nel giardino di Villa Monastero verrà esposto un pannello che illustra le caratteristiche botaniche della Magnolia Grandiflora realizzato a cura della Fondazione Minoprio.

Sarà inoltre possibile accedere al Giardino delle Monache recentemente inaugurato e realizzato grazie al finanziamento del Pnrr attraverso la nuova app dedicata accessibile tramite qrcode, disponibile all’ingresso della Villa.

I visitatori potranno percorrere l’itinerario multimediale dedicato alla Villa e alle sue collezioni accessibile nello spazio espositivo al di sotto della portineria. E’ inoltre ancora visitabile, fino al 25 maggio, la mostra dedicata “Ritrovamenti leonardeschi nel Lecchese” curata dal Conservatore Anna Ranzi.

Infine sul sito LeccoHeritage.it verranno presentati due importanti progetti che coinvolgono i Musei del Sistema: “Piccoli passi per grandi scoperte” sostenuto dalla Fondazione Cariplo e “Nuove generazione esplorano la Bellezza” cofinanziato da Regione Lombardia, che hanno coinvolto 11 istituti scolastici e 7 poli educativi del territorio permettendo a 700 bambine e bambini di vivere in un’esperienza unica di didattica diffusa all’interno dei musei della Provincia di Lecco.

Itinerario archeologico della Provincia di Lecco: un nuovo itinerario naturalistico-archeologico della provincia di Lecco collega in un’unica rete percorribile a piedi alcuni tra i più significativi luoghi della storia e della cultura del territorio.