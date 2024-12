Doppio concerto natalizio per il Coro San Giorgio di Acquate

Sabato 21 dicembre ad Acquate e venerdì 27 dicembre a San Giovanni

LECCO – Si avvicina il Natale e il coro San Giorgio propone due concerti nei giorni più vicini al Natale, il primo concerto, come da tradizione, è quello di sabato 21 dicembre alle 21 nella Chiesa Parrocchiale di Acquate e il secondo il 27 dicembre alle 21 nella chiesa di San Giovanni due serate di canti di Natale con un vasto programma che va dalla tradizione Europea alle composizioni per coro di autori contemporanei, tra i quali anche Stefano Aldeghi, compositore che ha già scritto diversi brani per il nostro coro, quest’ anno il concerto avrà anche un intermezzo musicale grazie alla recente collaborazione con due musicisti, Flavia Crotta all’ Organo e Stefano Casiraghi alla Tromba che aggiungeranno valore musicale e artistico alle due serate.

” ‘Alba di pace’ è il titolo del concerto, un augurio speciale in queste parole perché tutto ciò di cui ha bisogno il mondo è proprio la pace – spiega il vice presidente del coro Ivan Rech – Con la musica non possiamo fare molto, ma vogliamo tenere alta l’attenzione e non smettere di sperare in un futuro di pace. Insomma, un nuovo inizio, un Alba di Pace”.

Oltre all’ intermezzo musicale con gli strumenti, il coro eseguirà anche un corale dell’Oratorio di Bach accompagnato all’organo e mai eseguito fin ora dal coro.

Il concerto del 21 dicembre vedrà anche la presenza della Fondazione Telethon.