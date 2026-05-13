Sabato 16 maggio ore 17 nella Chiesa di Santa Marta “La grande litania – Canti sacri delle Alpi”

Domenica 17 maggio dalle ore 15 “Alla scoperta della Lecco nascosta: Cereda”

LECCO – Due belle iniziative promosse dalla Banda Giuseppe Verdi di San Giovanni di Lecco.

Sabato 16 maggio, ore 17 – Lecco, Chiesa di Santa Marta

La grande litania – Canti sacri delle Alpi: appuntamento imperdibile con le voci straordinarie dei Cantori di Vermiglio, che tramandano il repertorio del paese più alto della Val di Sole, Vermiglio, protagonista di uno dei film-rivelazione della scorsa stagione cinematografica.

Ingresso libero

Domenica 17 maggio, dalle ore 15 – Alla scoperta della Lecco nascosta: Cereda

Un progetto di grande suggestione per valorizzare alcuni luoghi ‘nascosti’ di Lecco e del suo circondario. Il primo appuntamento è nella frazione di Cereda, nel rione di San Giovanni, in cui si visiteranno le sopravvivenze rurali, ma anche la casa e il giardino della poetessa Francesca Manzoni, una delle più interessanti figure intellettuali femminili nell’Italia del Settecento, accompagnati da musiche dell’epoca e letture di poesie della scrittrice con la voce di Gianfranco Scotti, con le spiegazioni a cura di Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e Officina Gerenzone.

Ritrovo:

Per chi sale a piedi: ore 15 in piazza Cavallotti (la piazza della chiesa parrocchiale di San Giovanni)

Per chi arriva con mezzi propri o con l’autobus: ore 16 in Cereda alla fermata dell’autobus.

Un secondo turno parte alle 16.30 da piazza Cavallotti e alle 17.30 dalla fermata.

La partecipazione è gratuita, ma per tutti è obbligatoria la prenotazione sul sito www.filarmonicaverdilecco.it, dove si troverà un semplice modulo da compilare online. Chi avesse difficoltà, può rivolgersi alla email bandaverdilecco@libero.it. Al termine, breve giro della frazione con momento conviviale realizzato in collaborazione con gli abitanti.