Due concerti a lume di candela a Varenna e a Calolzio

Gli appuntamenti a settembre a Villa Monastero e al Monastero del Lavello

VARENNA/CALOLZIO – A settembre doppio appuntamento musicale a lume di candela: Villa Monastero a Varenna e il Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte faranno da suggestiva cornice a due serate uniche.

“Questi due eventi culturali sono il frutto di un lavoro condiviso e pensato per offrire un’esperienza musicale coinvolgente ai visitatori di due luoghi di grande valore storico e artistico del nostro territorio – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio – Villa Monastero e il Monastero di Santa Maria del Lavello per l’occasione si trasformeranno in scenari suggestivi, illuminati dalla calda luce delle candele. Ci auguriamo che queste serate possano regalare a cittadini e turisti un’occasione speciale per vivere emozioni autentiche, in due contesti che uniscono la forza evocativa della musica al valore culturale dei luoghi”.

Giovedì 4 settembre alle 20.30 la Provincia di Lecco ospiterà nei giardini di Villa Monastero a Varenna un’iniziativa musicale straordinaria: Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, eseguite in un’atmosfera magica a lume di candela dalla violinista Alice Cansirro Cortorillo e da Élite Ensemble.

Per assistere al concerto è richiesta la prenotazione al link evento a Villa Monastero; il concerto sarà gratuito e offerto ai visitatori di Villa Monastero che il giorno dell’iniziativa acquisteranno in biglietteria il biglietto per la visita al Giardino. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella sala Fermi.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 11 settembre alle 21.00 al Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte. Il tema di questa iniziativa è La grande musica per il cinema con i grandi classici della musica da film e le colonne sonore che hanno accompagnato la storia del cinema. Le più suggestive risuonano nell’interpretazione del MovieTrio, un’accattivante formazione composta da Fabiano Maniero (tromba), Alessandro Modenese (chitarra), Laura Pirri (voce).

L’evento sarà a ingresso gratuito: seguiranno informazioni dettagliate per la prenotazione.