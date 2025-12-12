EcoLab del Riuso, oggi (12 dicembre) all’urban center La Piccola

Dalle 17 alle 22 confronti, laboratori ed esposizioni

“Azione concreta per far sapere che la cultura del riuso nel nostro territorio è già una realtà”

LECCO – Oggi, venerdì 12 dicembre dalle 17 e fino alle 22, all’urban center La Piccola si terrà un evento promosso dal Comune di Lecco nell’ambito del bando Ri.circo.lo. (Risorse circolari in Lombardia) di Regione, linea 1 “Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: hub e empori solidali”.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, nonchè alle associazioni e agli enti del terzo settore prenderà inizio alle 17 con un “Eco work caffè”, ovvero un confronto sul concetto di sostenibilità a 360° nel terzo settore, tra responsabilità sociale dei giovani e prospettive future. In contemporanea si terrano due laboratori creativi a tema tote bag e natalizio e sarà possibile visitare la “Mostra fast fashion”, per un viaggio tra creatività sostenibile, filiere alternative, impatti reali e nuove visioni circolari.

Alle 18.30 interverranno il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessora all’Ambiente Renata Zuffi, che spiega: “EcoLab del Riuso non è solo un evento per promuovere la rete di soggetti che insieme al Comune realizza progetti condivisi in materia di economia circolare, ma un’azione concreta per far sapere che la cultura del riuso nel nostro territorio è già una realtà. Riutilizzare, scambiare e riparare non non sono mode transitorie, ma pilastri per costruire un futuro più sostenibile. Dobbiamo superare l’idea dell’usa e getta e riscoprire il valore intrinseco degli oggetti che già possediamo, prolungandone la vita e riducendo l’impatto sui nostri ecosistemi. Questi laboratori e i momenti di scambio danno visibilità alla realtà del centro del riuso diffuso sul nostro territorio, che speriamo a breve possa avere nel Hub del Riuso al Bione, accanto al centro di raccolta, una postazione permanente. Questi eventi sono importanti occasioni di educazione civica e ambientale per i cittadini di tutte le età. Un sentito ringraziamento va a tutte le associazioni e ai volontari che hanno reso possibile questa iniziativa che promuove la creatività, l’autosufficienza e rafforza quel senso di comunità e solidarietà che ci spinge a condividere e a lavorare insieme per un comune obiettivo”.