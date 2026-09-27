Ennio Morlotti. “Un Marziano a Lecco!?”. La mostra dall’8 ottobre a fine anno

Dall’8 ottobre al 31 dicembre 2026 la Galleria Bellinzona propone la mostra “ENNIO MORLOTTI Un Marziano a Lecco!?”

Allestita nelle sale Helenio e José della sede di Lecco in via A. Visconti 12

LECCO – A distanza di anni dalle storiche esposizioni lecchesi, l’iniziativa rappresenta una doverosa e appassionata operazione di memoria e testimonia l’evoluzione del linguaggio morlottiano: dai primi esperimenti figurativi caratterizzati dal forte legame materico con il paesaggio lombardo e la Brianza, fino alle decisive fasi di maturità espressiva.

Il percorso espositivo si snoda attraverso una selezione di circa 60 opere realizzate tra il 1937 e il 1989, tra dipinti, disegni, pastelli e incisioni (compresa la lastra biffata del ritratto di Pablo Picasso). Nata dall’iniziativa del gallerista Oreste Bellinzona, la mostra trae origine dal contatto con importanti nuclei collezionistici, come spiega il curatore: “Ho sempre amato Morlotti, l’ho conosciuto in modo singolare ma per me esaltante nel 1985. Alla fine dello scorso anno mi hanno segnalato una bella collezione di opere del Maestro appartenente a un mio collezionista di incisioni non lecchese, l’Avvocato Gianpaolo Paganoni. Mi sono messo in contatto con gli eredi, soprattutto la sorella Annalisa, e ho avuto da loro una grande apertura che mi ha permesso di pensare alla realizzazione di una mostra. Mi sono rivolto ad altri collezionisti, che con lo stesso entusiasmo hanno aderito al prestito di opere fondamentali per il loro elevato valore storico. Posso così competere non con una delle mie solite bici scassate, ma con una fantastica bici assistita da un motore

potentissimo. È quasi un parto, procediamo fiduciosi! Finalmente riesco a colmare la mancanza di un Suo catalogo tra le mie edizioni”.

Tra i co-curatori compaiono alcuni tra i più stimati giornalisti lecchesi come Dario Cercek, Gianfranco Colombo, Sergio Gavardi e Gigi Riva, ma anche l’Avvocato Nanni Colombo, la Professoressa Laura Polo D’Ambrosio e il giovane Lorenzo Paolo Messina.

Il catalogo monografico illustrato di oltre 140 pagine, disponibile in formato cartaceo e digitale, vanta preziosi contributi firmati dai curatori e da altre autorevoli figure del panorama culturale nazionale, come Enzo Fabiani, Angelo Sala e Giovanni Testori.

Per ulteriori informazioni:

Galleria Bellinzona, Via A. Visconti, 12 – Lecco – Tel. 0341365488 – Cell. 336341038

info@galleriabellinzona.it – www.galleriabellinzona.com

Orari: da martedì a sabato 14.30 : 19.00 – sabato e domenica 10.00 : 12.30

(altri orari su appuntamento)