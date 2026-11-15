Erba, Young 2026 chiude con oltre 30mila presenze

Tre giorni dedicati all’orientamento e al futuro dei giovani

Dal 12 al 14 novembre la 19ª edizione del Salone nazionale ha coinvolto studenti e famiglie, con oltre 300 appuntamenti dedicati alla formazione e al lavoro

ERBA – Oltre 30mila presenze in tre giorni, più di 300 appuntamenti e una partecipazione che ha superato le aspettative. La 19ª edizione di Young – Orienta il tuo futuro, il Salone nazionale dell’orientamento ospitato a Lariofiere dal 12 al 14 novembre, si chiude con un bilancio positivo e conferma la propria centralità nel panorama degli eventi dedicati alla formazione e alle scelte professionali delle nuove generazioni.

Una manifestazione che negli anni ha ampliato progressivamente il proprio raggio d’azione, diventando un punto di riferimento per il sistema scolastico, universitario e produttivo. I padiglioni di Lariofiere hanno accolto migliaia di studenti provenienti dagli istituti del territorio e non solo, con un’affluenza particolarmente intensa delle scuole. Classi e gruppi organizzati hanno potuto conoscere le diverse proposte formative, incontrare docenti, orientatori, rappresentanti degli atenei e operatori del mondo del lavoro.

Nel corso delle tre giornate sono stati proposti oltre 300 appuntamenti tra focus tematici e momenti di approfondimento, offrendo ai visitatori occasioni per informarsi e confrontarsi sui percorsi di studio e sulle opportunità professionali. Nella giornata conclusiva di sabato 14 novembre sono state soprattutto le famiglie ad accompagnare ragazze e ragazzi, trasformando la visita in un momento di condivisione sulle scelte che attendono le nuove generazioni.

Tra i temi caratterizzanti di questa edizione anche l’Intelligenza Artificiale, scelta come filo conduttore della manifestazione per affrontare le trasformazioni che stanno interessando il mondo della formazione e il mercato del lavoro. Un cambiamento che riguarda da vicino anche il modo di studiare e acquisire competenze, come sottolineato dall’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, che ha seguito il percorso della manifestazione.

Ma il risultato di Young non si misura soltanto attraverso i numeri. Uno degli aspetti più significativi riguarda il consolidamento del dialogo tra il mondo dell’istruzione e quello produttivo, in un mercato del lavoro che richiede competenze sempre più articolate e capacità di adattamento. Accanto alla presenza di tutti gli ordini e gradi del sistema educativo, dalla scuola secondaria di primo grado fino all’università e all’alta formazione, ha assunto particolare rilievo la partecipazione degli atenei stranieri, in particolare quelli svizzeri.

Un’apertura che si inserisce in una strategia di progressiva integrazione tra il sistema formativo italiano e quello ticinese. La vicinanza geografica tra i territori rappresenta infatti un’opportunità per sviluppare collaborazioni più strutturate nei campi della formazione, della ricerca, delle competenze e del lavoro. Una prospettiva particolarmente interessante per le province di Como e Lecco, il cui sistema economico guarda da tempo alla dimensione transfrontaliera come a un elemento strategico.

Mettere in relazione scuole, università e imprese italiane e svizzere significa infatti ampliare le possibilità per i giovani, costruendo un mercato delle competenze più integrato e capace di superare i confini amministrativi. È in questa direzione che Young sta cercando di evolversi: non soltanto una vetrina per presentare corsi di studio e opportunità professionali, ma una piattaforma di incontro tra domanda e offerta di competenze, sistema educativo e tessuto produttivo.

A sottolineare il significato del risultato raggiunto è Marco Galimberti, presidente della Fondazione Lariofiere, che ha evidenziato il valore del lavoro condiviso tra i soggetti coinvolti nell’organizzazione.

“Superare le 30mila presenze è un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e che premia il lavoro di squadra costruito intorno a Young. La partecipazione registrata in questi tre giorni dimostra quanto il tema dell’orientamento sia sentito da studenti, famiglie, scuole e imprese e quanto sia importante offrire ai giovani occasioni concrete per conoscere, confrontarsi e costruire con maggiore consapevolezza il proprio futuro”.

Galimberti ha richiamato anche il ruolo della manifestazione nel favorire il collegamento tra istruzione e sistema economico, con particolare attenzione alla dimensione internazionale. “L’apertura sempre più significativa alla dimensione internazionale e, in particolare, al sistema formativo svizzero rappresenta un’opportunità importante, coerente con la vocazione transfrontaliera delle nostre province”.

Per il presidente di Fondazione Lariofiere, la crescita raggiunta non rappresenta un punto di arrivo, ma una base sulla quale costruire nuove collaborazioni e un progetto ancora più ambizioso per il prossimo anno. Young, ha sottolineato, può aspirare a un ruolo più ampio, diventando una piattaforma di connessione tra formazione, competenze e lavoro, capace di intercettare le trasformazioni in corso.

La manifestazione ha ricevuto anche quest’anno il sostegno di Regione Lombardia, che ha accompagnato il progetto nel suo percorso di sviluppo. Soddisfatto dei risultati l’assessore Alessandro Fermi, che ha evidenziato anche l’importanza della scelta di dedicare particolare attenzione all’intelligenza artificiale.

“Non posso che essere soddisfatto per i numeri che anche quest’anno Young ci ha regalato. Sono stati tre giorni intensi e preziosi, durante i quali abbiamo accompagnato ragazze e ragazzi alla scoperta delle proprie passioni, dei propri talenti e delle tante possibilità che il futuro può offrire”.

Fermi ha poi sottolineato come il mondo della formazione sia chiamato a confrontarsi con cambiamenti sempre più rapidi. “È un futuro in continua evoluzione e che cambia sempre più velocemente. Per questo avere scelto l’Intelligenza Artificiale come leitmotiv di questa edizione credo sia stato un valore aggiunto, perché anche il modo di studiare sta cambiando”.

L’assessore ha infine richiamato il significato dell’orientamento per le famiglie: “Aver superato il tetto delle 30mila presenze mette in rilievo ancora una volta quanto l’orientamento scolastico sia un tema centrale per le famiglie: non si tratta semplicemente di scegliere una scuola, ma di iniziare a immaginare e costruire il proprio domani”.

Un concetto condiviso anche dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, che sostiene il rafforzamento del rapporto tra competenze e sviluppo imprenditoriale. Per Antonio Pozzi, componente della Giunta camerale con delega all’Orientamento, Formazione e Capitale Umano, il valore dell’iniziativa risiede proprio nella capacità di mettere in relazione le diverse componenti della comunità economica e sociale.

“Sostenere Young significa investire in un progetto che produce valore per l’intero territorio. L’orientamento non è soltanto uno strumento per aiutare i ragazzi a scegliere il proprio percorso scolastico o professionale: è una leva fondamentale per la crescita della società”.

Pozzi ha evidenziato le esigenze complementari di imprese e giovani: da una parte la necessità di trovare competenze, preparazione e capacità di adattamento, dall’altra quella di conoscere le opportunità e comprendere le trasformazioni del mercato del lavoro. “Creare un collegamento tra questi due mondi significa contribuire concretamente allo sviluppo del sistema economico. Per questo iniziative come Young meritano di essere sostenute e ulteriormente rafforzate”.

Con la conclusione della 19ª edizione si apre ora una nuova fase di lavoro. L’obiettivo è consolidare le relazioni già costruite e ampliare ulteriormente la rete di collaborazioni, rafforzando anche la dimensione internazionale. Nata con una portata inizialmente più contenuta, la manifestazione ha raggiunto negli anni una dimensione sovraregionale, diventando un appuntamento di riferimento per l’orientamento e il confronto tra istruzione, università e imprese.

La sfida per il futuro sarà proseguire su questa strada, perché accompagnare i giovani nelle scelte formative non significa soltanto aiutarli a individuare cosa studiare, ma contribuire a preparare un intero territorio alle trasformazioni economiche e professionali che lo attendono.