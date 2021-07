Grande successo per l’esibizione del Cuartet

La rassegna è iniziata venerdì nel cortile di Palazzo Belgiojoso

LECCO – Esordio a ritmo di tango per il Festival “Tra Lago e Monti 2021. Un grande successo di pubblico (un centinaio i presenti per i limiti legati all’emergenza Covid: le richieste erano state quasi il triplo!) per l’inaugurazione della rassegna avvenuta venerdì scorso 23 luglio. Molto apprezzata la performance dell’ensemble Cuartet composta da Roberto Porroni alla chitarra, Adalberto Ferrari al clarinetto, Marija Drincic al violoncello e Marco Ricci al contrabbasso. Al centro del concerto un lungo omaggio ad Astor Piazzolla, re indiscusso del tango.

Proprio Roberto Porroni, direttore artistico del Festival – promosso Confcommercio Lecco e Deutsche Bank, con il sostegno e il contributo di ACEL Energie, Valle Spluga Spa, Camera di Commercio di Como e Lecco e Fondazione Comunitaria del Lecchese – ha accompagnato il pubblico lungo la serata, spiegando i brani eseguiti e raccontando l’impronta “rivoluzionaria” data da Piazzolla al tango. Il pubblico ha apprezzato, tributando numerosi applausi al Cuartet.

Dopo una pausa di una settimana, il Festival “Tra Lago e Monti” riprenderà nel mese di agosto con 12 concerti (alle ore 20.30 salvo diversa indicazione) tra il 3 e il 24 agosto: 3 agosto Varenna, Villa Cipressi (ore 21); 5 agosto Barzio, Chiesa di Sant’Alessandro; 7 agosto Cremeno, Chiesa di San Giorgio; 10 agosto Maggio, area Corti; 12 agosto Barzio, Chiesa di Sant’Alessandro; 13 agosto Vendrogno, Chiesa della Madonnina; 14 agosto Cassina, piazza comunale; 17 agosto Barzio, Monastero del Carmelo di Concenedo (concerto al crepuscolo, ore 18.30); 18 agosto Maggio, area Corti (ore 21); 20 agosto Varenna, sagrato Chiesa di San Giovanni Battista; 22 agosto Taceno, Chiesa dell’Assunta; 24 agosto Moggio, Chiesa di San Francesco. La chiusura è poi prevista a Dervio l’11 settembre (Parco Boldona).

Le capienze dei luoghi dove si svolgono i concerti sono ridotte: è consigliata la prenotazione che potrà essere fatta soltanto nei due giorni precedenti il concerto e il giorno del concerto entro le ore 14 via mail all’indirizzo biglietteria@amduomo.it o via sms o whatsapp 351 8962224. Mascherina obbligatoria: inoltre va mantenuto sempre il distanziamento sociale di almeno un metro tra gli spettatori.