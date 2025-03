‘Essere Artisti’, in Biblioteca la mostra con le opere dei bimbi della scuola dell’infanzia Nava

La mostra verrà inaugurata il 3 aprile

LECCO – Giovedì 3 aprile alle 18 verrà inaugurata in biblioteca la mostra “Essere Artisti. Uno sguardo divergente tra arte infantile e arte del ‘900”, organizzata dal Comune di Lecco e inserita nel calendario delle mostre 2025.

L’esposizione, ideata e promossa dalla scuola dell’infanzia Don Giovanni Nava di Lecco e curata dall’arteterapeuta Clara Paderno in collaborazione con il Simul, sarà visitabile in biblioteca dal 4 aprile al 3 maggio. Le opere esposte sono state realizzate dai bambini di cinque anni della scuola nel corso dell’anno scolastico 2023/24.

I piccoli artisti, ispirati unicamente dai materiali disponibili e consapevolmente proposti al fine di favorire in loro la miglior espressione grafico-pittorica e compositiva, hanno creato delle opere uniche che si sono rivelate sorprendentemente simili a quelle di grandi artisti. Da qui l’idea di un percorso che propone il parallelismo tra l’arte infantile e quella delle Avanguardie del ‘900.

L’esposizione valorizza la ricchezza dei contenuti espressivi che ogni individuo possiede sin dalla nascita, ricchezza che gli alunni hanno liberamente fatto emergere durante i laboratori. L’obiettivo di questa mostra è infatti quello di dare valore a questo innato sapere e restituire alla comunità uno sguardo ricco di connessioni inaspettate.

Così l’assessora alla cultura Simona Piazza: “Una mostra che portiamo in biblioteca a sancire la collaborazione con gli istituti scolastici della nostra città. In questo caso si tratta della scuola dell’infanzia Nava, che con “Essere Artisti” rende protagonisti i bambini, con le loro opere personali e creative. Questa esposizione è importante perché porta a conoscenza della città una serie di attività di educazione artistica e progetti formativi che trasmettono, sin dalla tenera età, l’amore per l’arte e il suo utilizzo come forma di espressione”.

La mostra sarà visitabile dal 4 aprile al 3 maggio, l’ingresso è libero da lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30.

Sabato 12 aprile dalle 10 alle 12 si terrà, inoltre, un laboratorio gratuito per bambini dai 5 ai 10 anni nella sala ragazzi della biblioteca, la prenotazione è obbligatoria scrivendo a ragazzi.biblioteca@comune.lecco.it oppure chiamando lo 0341 48 1125. Per maggiori informazioni scrivere è possibile scrivere a biblioteca@comune.lecco.it, biblioteca.musei@comune.lecco.it oppure chiamare lo 0341 481122