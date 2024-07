Estate a teatro…di burattini. Tornano le rassegne ‘I luoghi del lago e dei colli’ e ‘La leggenda della Grigna’

Le due tradizionali rassegne allieteranno soprattutto i più piccoli quest’estate

Ecco i programmi completi

LECCO – Tornano anche quest’anno le amate rassegne ‘I luoghi del lago e dei colli’ e ‘La leggenda della Grigna’ giunte rispettivamente alla 25^ e 17^ edizione.

A presentare il programma questa mattina, mercoledì 17 luglio, la Direzione Artistica Il Cerchio Tondo: presenti Marco Randellini e Maura Invitti che sono entrati nel vivo della programmazione.

“Tanti spettacoli e appuntamenti pensati principalmente per le famiglie e i bambini, per i quali il teatro dal vivo e i burattini costituiscono una fonte di intrattenimento stimolante ed emozionante – ha detto Randellini – siamo molto contenti di poter presentare ancora due ricche edizioni di queste rassegne, entrate nel cuore del pubblico”. Parlando di bambini Randellini ha rivolto un pensiero a tutti quelli coinvolti in scenari di guerra: “Impossibile non pensarci, vogliamo ricordarli, sperando che la situazione cambi presto”.

Gli organizzatori non hanno nascosto qualche problema logistico: “E’ un anno particolare, tanti dei Comuni che ci ospitano quest’anno hanno avuto le elezioni quindi ci siamo mossi un po’ in ritardo, inoltre ci sono state tagliate le risorse del 30% (circa 1.500 euro su 5.000 stanziati)”. Un taglio che, come spiegato, è stato dovuto all’ingente quantità di domande pervenute al Fondo di Sostegno delle Arti dal Vivo, ben 54 da tutta la Provincia: “Gioco forza, avendo più richieste, sono stati ridotti i contributi”. Ad intervenire in maniera provvidenziale Fondazione Cariplo che ha ampiamente ‘risarcito’ di questa perdita, consentendo all’organizzazione di predisporre un programma ricco e variegato, che farà la felicità di grandi e piccoli.

La rassegna “I Luoghi del Lago e dei Colli” quest’anno prevede 16 spettacoli ed un laboratorio divisi su 11 Comuni (new entry Ello e Robbiate) nel periodo che va da giugno a settembre.

‘La leggenda della Grigna’ consta di altrettanti appuntamenti di teatro di figura, nella bella e fresca cornice della Valsassina. Gli appuntamenti da segnare in calendario suggeriti da Maura Invitti sono il 27 luglio a Esino Lario ‘L’albero delle Storie’, il 9 agosto ‘L’Omino dei sogni’ sempre a Esino e il 20 agosto a Primaluna con ‘Gargot de Joc’, giochi di abilità costruiti da un artista catalano con materiali di riciclo.

Soddisfatto il presidente di Acinque Energie Stefano Simonetti: “Continueremo ad essere al fianco di queste rassegne che uniscono grandi e piccoli in momenti di divertimento e cultura popolare” ha commentato. Presente anche l’assessore alla Cultura del Comune di Oggiono Giovanni Corti che da anno ospita la rassegna: “Agosto è tradizionalmente un periodo di ferie, tanti cittadini sono via ma altrettanti rimangono a casa, è bello poter offrire loro un diversivo curioso e stimolante come il teatro di burattini – ha commentato – ci piace anche l’idea di ospitare questi spettacoli in vie e strade meno vissute della città, rendendole di nuovo attrattive”.

